新州放寬群聚人數 費城開放65歲接種

新州放寬室內聚會人數及餐廳、酒吧等限制。(美聯社)

州長墨菲宣布3月19日(周五)起，室內聚會人數從目前的十人放寬至25人，室外則從25人放寬至50人。餐廳、酒吧、健身房、賭場等也增至50%。婚葬禮、宗教、政治集會不受新規影響，州長之前已下令大型宴會場地上限為35％或150人。費城 衛生局10日表示，即日起新冠疫苗 接種優先資格將比照賓州，從75歲放寬至65歲以上老人。

新州 過去七天平均日增病例2818，比一周前下降4%，較一個月前下降15%，顯示新州疫情持續平穩。墨菲表示新州近期數據，使他有信心放寬防疫規定，「很快又到畢業季、畢業舞會的時節。」一些議員更建議州長在國殤日長周末前就放開澤西海岸，以促進新州旅遊業和整體經濟。

州長和議會的信心建立在疫情統計和疫苗普及基礎上。截至10日，新州已為267萬人次接種疫苗，包括177萬首劑疫苗，以及90萬第二劑疫苗。衛生廳預計嬌生疫苗將繼續加快新州的疫苗接種進度。

新州10日報告全州首例來自南非的變異病毒感染病例。衛生廳長Judith Persichilli指，該病例在哈德森郡(Hudson County)發現，並未公布患者的其他資訊。目前新州感染來自巴西、紐約等地的變異病毒者已有145人。

研究表明，輝瑞和莫德納疫苗對南非變種仍有效，只是效果減弱。根據聯邦疾病控制和預防中心(CDC)，沒有證據表明南非變種更致命。

費城調降疫苗接種優先年齡，官員此決定主因聯邦疫苗撥發量增加，費城疫苗委員會(Vaccine Advisory Committee)討論後同意調整，與州府及鄰近各郡一致。符合資格的居民若有意接種，可上網登記，之後會收到預約通知。官網：https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/vaccines/。