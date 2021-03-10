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新州放寬室內聚集人數上限

記者謝哲澍／新澤西州報導
（美聯社）
（美聯社）

州長墨菲宣布室內聚集人數上限，3月19日起，從目前的10人放寬至25人；室外聚集人數上限則從25人放寬至50人。餐廳、酒吧、健身房、賭場等室內商業，下周也將增加入場人數至上限的50%；婚、葬、宗教、政治集會則不受新規影響。

新州過去7日平均新增病例2818，比一周前下降4%，較一個月前下降15%，顯示新州疫情持續平穩。墨菲表示新州過去5周的數據，使他有信心放寬防疫規定，「我們很快又到了畢業季、畢業舞會的時節。」一些立法者更建議州長在國殤日(Memorial Day)長週末前就放開澤西海岸，以促進新州旅遊業和整體經濟。

州長和立法者的信心建立在疫情統計和疫苗普及基礎上。截止週三上午，新州已為267萬人次接種疫苗，包括177萬首劑疫苗，以及90萬第二劑疫苗。衛生廳預計嬌生疫苗將繼續加快新州的疫苗接種進度。

新州10日報告3047例新增新冠病毒感染確診病例，單日56人染疫死亡，並報告全州首例來自南非的變異病毒感染病例。。根據衛生廳長Judith Persichilli介紹，首例南非變異病毒感染病例在哈德森郡(Hudson County)發現，並未公佈患者的其他資訊。目前新州感染來自巴西、紐約等地的變異病毒者已有145人。

研究表明，輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)疫苗對南非變種仍有效，只是效果減弱。根據疾病控制和預防中心(CDC)，沒有證據表明南非變種更致命。

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