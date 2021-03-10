費城再增5疫苗站 改善族裔接種不公現象

費城市府增設社區疫苗站，改善族裔不公現象。(美聯社)

賓州 新冠疫情平緩，近七天平均每日新增2472確診，為10月中至今新低。但費城 連續數周下降後，近兩周有反撲趨勢，上周平均每日新增260例，確診率4.4%，前一周為258例、3.5%，周二單日並新增330例。市衛生局提醒，雖已加速施打疫苗 ，民眾不可疏於防疫。

官員宣布，本月將新增五處市府管理的疫苗站，其中三處下周啟動。三處新開的站點分別為：15日，Edward O'Malley Athletic Association，地址：144 Moore St.；17日，Grand Yesha Ballroom，2308 Snyder Ave.；19日，Mastery Charter Simon Gratz High School，1798 W. Hunting Park Ave.。其餘兩處22日當周開放，分別在東北費城、East Mount Airy，第十處則將於西費城。以上每周開放一天，施打約400劑。費城有超過130處站點，市府管理的僅十處，但都位置重要，因針對接種率較低的弱勢社區。

費城詢問報近日統計，至2月21日，費城第二大疫苗機構、連鎖藥房Rite Aid每施打21名白人，才有一名非洲裔。衛生局長表示，原因之一是藥房網路登記系統，讓熟悉電腦者較易預約成功。市府將與社區組織合作，提升公平性。

市府指，約8萬6000居民已完成兩劑施打，約為全市成年居民的7.2%，約19.2%已接種第一劑。近七天平均每日施打1萬2214劑，比前兩周增64%。依市府最新估計，若5月底前每周可獲撥15萬劑，多數成年居民夏天可完成接種。

市府表示，之前因系統漏洞，無力辨別資格，許多居民持他人轉寄的連結預約疫苗，目前該漏洞已修補，電郵給優先施打者的連接，將無法轉發，但寄發效率會因此較低，因此也以電話輔助預約。

賓州會議中心的聯邦疫苗站3日啟用，平均每天施打5908劑。預計運行八周，但第四周起將僅提供第二劑。目前正討論最後兩周是否可提供嬌生疫苗，或延長服務。