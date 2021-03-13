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費城美思高教育慰問大費城地區醫護華裔學生感佩帶來金牛年春節問候

費城訊
美思高學生精心準備的愛心紅包。
美思高學生精心準備的愛心紅包。

  東北費城「美思高教育」(American Scholars)的師生家長們，日前準備了紅包和禮物，慰問大費城地區15家醫院，向抗疫英雄們致以春節問候和獻上最高敬意。

  美思高教育慰問大費城地區醫生護士的隊伍，由21位華裔學生和他們的家長分成兩組對15所大型醫院進行走訪慰問，為抗擊新冠肺炎第一線的醫務人員送去中國新春佳節的最良好的祝願。

  他們分別到訪了沿30號公路至費城中心地帶的8家醫院:

1. Lankenau medical center, 2.Delaware County Memorial Hospital, 3.Mercy Catholic medical center, 4.Children’s Hospital of Philadelphia, 5.UPenn Hospital , 6.Thomas Jefferson University Hospital,7.Penn Emergency Medicine Pennsylvania Hospital, 8.Bryn Mawr Hospital。

  第二組分別到訪了費城東北的7家醫院: 1. Roxborough Memorial Hospital, 2. Kindred Hospital, 3. Jeanes Campus-Temple University.4. Einstein Medical Center-Elkins Park, 5. Temple Health Elkins Park, 6. Holy Redeemer Hospital, 7. Jefferson Abington Medical Center。

  學生們向這些醫院的急診室和重症監護室的醫護人員送去的禮物包括: 精美的牛年賀卡、紅包、巧克力。學生花了兩周的時間,為這次活動精心準備了每一個環節。學生們在一封封的賀年卡上寫下了感激、祝福的話語。

「在中國新春佳節之際,把問候和祝福送給英雄們，正是最有意義的事情」他們表示，新冠疫情期間，醫生、護士是保護社區最重要的力量, 「這些是我們的壓歲錢, 共收集到1000元，在200個紅包裡各裝了在銀行換的嶄新的5元鈔票。」

  美思高的負責人厲平女士表示，鼓勵高中生們走出去, 接觸人群,回饋社會, 對有需要的人表達關懷之意是重要的人生體驗，未來將開展更多的公益活動項目,給學生們提供成長的機會和平臺。

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