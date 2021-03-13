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美不願釋出未獲批准AZ疫苗爆爭議 白宮：確保國人優先

KASMA喪助計劃現對華人耆老開放，歡迎加入！

新澤西訊

  子女孝順是福氣，但晚年養老還是要靠自己！健康的身體，豁達的心態，豐富的生活，體面的離開……這是一個新時代老人對於晚年的正向態度！

  KASMA（Korean American Senior Mutual Association）是一家政府註冊的正規非營利組織，總部設在紐約法拉盛，自有實體辦公，目前會員高達5,000人以上，旨在通過互助形式為亞裔老人提供賻儀金幫助，給耆老晚年穩穩的安全感。KASMA對於會員體驗非常重視，精簡入會流程，無需健康檢查，有正式文件簽署作為契約保障。凡62歲至76歲的老人加入並按章程履行義務，在離世時，將根據下列標準在互助會基金中優先支付賻儀金：自加入之日起1年以上未滿2年死亡時，支付相應金額的20%（約$3,000）；自加入之日起2年以上未滿3年死亡時，支付相應金額的40%（約$6,000）；自加入之日起3年以上未滿4年死亡時，支付相應金額的60%（約$9,000）；自加入之日起4年以上未滿5年死亡時，支付相應金額的80%（約$12,000）；自加入之日起5年及以上死亡時支付相應金額的100%（約$15,000），以穩健的互助方式，讓會員能夠“入土為安”，在人生落幕之際仍彰顯個體獨立的尊嚴。

  歡迎對該計劃有興趣的朋友致電洽詢，了解詳情。服務電話：908-922-7018；聯繫人：李先生（精通國語、粵語、英語）；新州辦公地點：7 Broad Ave. Suite 206, Palisades Park, NJ 07650。祝願所有耆老喜樂安康！

紐約 亞裔 法拉盛

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