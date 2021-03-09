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地產、酒類行業逆襲 新州經濟優於預期

記者謝哲澍╱新澤西州報導
疫期房市反彈，提升稅收。(美聯社)
疫期房市反彈，提升稅收。(美聯社)

新冠疫情衝擊經濟，但新州稅收報告顯示，幾種稅收優於預期，房屋銷售增加給州政府帶來更多銷售稅，酒類銷售也持續看好；但財政廳官員目前認為，到今年6月底，總體收入仍將低於去年。

疫情初期的居家避疫令曾一度使新州地產市場陷入停滯，但隨後卻出現反彈；特別是北部市場，幾乎只要有房子上市就被搶購。

財政廳最初預計2021財年的房地產銷售稅同比增長將不到1%，但到12月底，實際收入已增長11%以上。新州地產經紀人協會(New Jersey Association of Realtors)統計，10月單家庭住房成交量比去年同期上漲34%，房價中位數也上漲22%，達到41萬元。

酒類銷售，根據稅收報告，截至12月底同比增長約30%。財政廳的分析認為，酒類消費稅大幅增加，反映了居民飲酒習慣的暫時性變化，更多的飲酒行為發生在家庭內部，而不是酒吧和餐館。

疫情影響下，遺產稅收也大幅增加，去年12月增長了近9%；2021財年上半年，遺產稅收比上一財年的總收入高出近30%。

此外，新州的線上賭博正快速成長，新州去年12月的線上賭博月收入接近1億元。

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