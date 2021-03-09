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澤西市雙子樓過審 6月將動工

記者謝哲澍／新澤西州報導
澤西市雙子樓項目預計6月動工。(Kushner Cos.)
澤西市雙子樓項目預計6月動工。(Kushner Cos.)

澤西市規畫委員會(Jersey City Planning Board)日前投票通過審批已久的雙子樓計畫(1 Journal Square project)，將於Journal Square區域新建一個12層商場，上面將有兩幢52層樓的豪華公寓。根據計畫，雙子樓高達710呎，總共將有1723個單元，以及900個停車位；澤西市稱該建案將帶來大量的稅收。

雙子樓計畫由庫許納公司(Kushner Cos.)提出，是川普女婿庫許納(Jared Kushner)擔任公司首席執行官時所敲定，但他隨後因出任白宮顧問而辭去CEO職務，並因避嫌而不過問任何公司事務。該計畫在2017年時獲得批准，但市政府隨後又因稅收糾紛下令停止。

事實上，庫許納與市長富洛普相識已久，兩人早在該市公寓樓Trump Bay Street建造期間就有過合作，當時富洛普支持這項以川普名字所命名的工程。然而由於雙方此前因稅收減免問題分歧嚴重，導致多個工程告吹，也使兩者之間的關係急轉直下；庫許納公司2017年取消了一個價值達8億2100萬元、位於Journal Square區域內的商住酒店樓工程計畫。

作為地產大亨，庫許納對澤西市可謂情有獨鍾。他此前提出的三個工程均位於澤西市PATH車站南側；另外三個同樣在澤西市的工程則由庫斯納堂哥Jonathan Kushner的公司提出並負責。

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