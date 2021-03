華裔學者創「大眾翻譯」 為弱勢服務

大眾翻譯項目創辦人張孟線上啟動發布會。(視頻截圖)

加州蒙特雷國際關係學院 (Middlebury Institute of International Studies at Monterey)華裔 學者張孟、海倫•巴特利特(Helen Bartlett)聯合創辦的「大眾翻譯」(Translators for Elders),3月6日舉行線上項目啟動發布會,介紹服務宗旨以及工作範疇,邀請雙語人才加入志願者行列;與會者來自美國各地,還有遠在中國的語言專業人士參加。費城 愛醫門診急診經理劉心生、費城東北區公益協會會長黃明珠、費城華人餐館協會前董事長董志榮、賓州 美亞老人會代表及民藝特許學校的代表與會。

該項目經蒙特雷國際關係學院正式批准,組織雙語志願者,通過翻譯平台,將英文翻譯成中文和西班牙文等多種語言,為低收入和老年群體提供高品質翻譯服務,全部免費。

會中,有提議建立微信群,為一些不會上網的民眾提供翻譯方便,還有提出鼓勵有雙語能力的華裔後代報考蒙特雷國際關係學院,以培養更多未來中英文翻譯高端人才。

也是賓州美亞老人會創辦人的劉心生說,張孟曾擔任賓州美亞老人會董事長、櫻桃山華夏中文學校校長,對少數族裔尤其是老年人因語言障礙造成的工作生活困難有深刻的瞭解。蒙特雷國際關係學院畢業生大都願意面向高薪崗位工作,但是張孟卻選擇服務平民,值得讚賞。

張孟表示,這個專案將作為該校的保留項目,將有更多學者接力,持續為大眾服務,服務區域也不限,請關注官網資訊,下一次大型活動是3月20日的翻譯馬拉松,歡迎報名參加成為翻譯志願者,或從網頁上傳需要幫助翻譯的檔案內容,網址:www.translatorsforelders.org。