361天後…費城校園重啟 擬延長學期至暑假

關閉近一年，校園逐漸恢復生氣。(美聯社)

費城 疫期關閉校園已361天，首批經第三方審核防疫措施過關的53所學校開放返校，學區 預計下周一能再開放45校，希望3月22日前，所有去年秋天家長同意參與混合課程的學前班至二年級學生都能返校，實施網上、課堂混合教學，並開始準備其他年級返校計畫。此外，學區總監William Hite 8日表示，有意將本學期延長至暑假，助學生追上課業進度。

Hite表示，因為仍有室內容量、社交距離限制，目前非所有學生都能返校。學區正規畫將本學期延長至暑假，而且天數不會太少，可能與租用校舍的文化藝術夏令營主辦單位合作，幫助疫期學習落後的學生，也不限一般學術課程，家長可選擇是否參加。

費城返校計畫，教師工會以校園防疫措施不足，並要求教職員提早施打疫苗 為由拒絕配合；市長隨後同意聘用第三方專家評估校園安全，與工會達成每周逐批核准開放的共識，也已開始為教職員接種疫苗。校園重啟後將每周檢測校內教職員，抽測20％學生。學區計畫每周一宣布下一批可開放的學校，並於次周周一實施。返校須知：philasd.org/aes。

至於賓州返校計畫，州長沃爾夫於疫情初期以緊急行政命令權下令關閉校園，州長近日於教職員疫苗會議中表示，州府無權強制師生重返校園，因此不會有統一重啟時間表，僅將提供建議，由各學區自行評估決定。

州長指，新撥發的嬌生疫苗，將保留給公私立學校教職員、日託中心員工，希望願意施打者3月底前完成接種，準備校園重啟，讓家長能安心重返職場，帶動經濟復甦。