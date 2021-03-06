歧視亞裔傳單事件 愛市要求州檢、聯邦調查

圖為事件中涉及歧視傳單。(本報檔案照)

愛迪生市(Edison)3日晚召開特別會議，市長藍奇(Thomas Lankey)與市議會呼籲州檢察長辦公室與聯邦調查局，對2017年選舉時針對亞裔 的種族歧視 傳單事件進行徹查。

藍奇指出，州檢察長辦公室曾接手調查，但三年過去完全沒有任何進展，市議會通過自己的努力找到了許多蛛絲馬跡，獲得了不少證據，「此事不會姑息，如果我們得到幫助，真相將很快水落石出。」

市長藍奇呼籲檢察長辦公室與聯邦調查局幫助調查。(記者謝哲澍/攝影)

出現在2017年選舉期間的種族主義傳單，署名「People for Progress」，揚言遣返華裔學委施景渭、印度 裔學委參選人Falguni Patel，還公開聲稱「中國人和印度人正在奪走我們的家園」，打出「讓愛迪生更偉大」(Make Edison Great Again)的旗號，一度引發全美關注；最終施景渭和Falguni Patel成功當選。

市議會主席Robert Diehl表示，市議會並非專業調查團隊，而愛市警方又因檢察長辦公室接管而無法繼續調查，「我曾經因檢察長辦公室的介入而歡欣鼓舞，認為我們很快就能得到真相，但事與願違，三年過去我們一無所獲。愛市居民理應得到更多幫助。」

Robert Diehl在接受本報採訪時表示，他近期與密郡檢察長辦公室的官員就此事有過交流，得到的答覆是新州檢察長辦公室曾經調查過此事，「我不知道調查為何終止，我們需要一個答覆，也請求更多援助。」