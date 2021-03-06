我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

歧視亞裔傳單事件 愛市要求州檢、聯邦調查

記者謝哲澍／新澤西州報導
圖為事件中涉及歧視傳單。(本報檔案照)
圖為事件中涉及歧視傳單。(本報檔案照)

愛迪生市(Edison)3日晚召開特別會議，市長藍奇(Thomas Lankey)與市議會呼籲州檢察長辦公室與聯邦調查局，對2017年選舉時針對亞裔種族歧視傳單事件進行徹查。

藍奇指出，州檢察長辦公室曾接手調查，但三年過去完全沒有任何進展，市議會通過自己的努力找到了許多蛛絲馬跡，獲得了不少證據，「此事不會姑息，如果我們得到幫助，真相將很快水落石出。」

市長藍奇呼籲檢察長辦公室與聯邦調查局幫助調查。(記者謝哲澍/攝影)
市長藍奇呼籲檢察長辦公室與聯邦調查局幫助調查。(記者謝哲澍/攝影)

出現在2017年選舉期間的種族主義傳單，署名「People for Progress」，揚言遣返華裔學委施景渭、印度裔學委參選人Falguni Patel，還公開聲稱「中國人和印度人正在奪走我們的家園」，打出「讓愛迪生更偉大」(Make Edison Great Again)的旗號，一度引發全美關注；最終施景渭和Falguni Patel成功當選。

市議會主席Robert Diehl表示，市議會並非專業調查團隊，而愛市警方又因檢察長辦公室接管而無法繼續調查，「我曾經因檢察長辦公室的介入而歡欣鼓舞，認為我們很快就能得到真相，但事與願違，三年過去我們一無所獲。愛市居民理應得到更多幫助。」

Robert Diehl在接受本報採訪時表示，他近期與密郡檢察長辦公室的官員就此事有過交流，得到的答覆是新州檢察長辦公室曾經調查過此事，「我不知道調查為何終止，我們需要一個答覆，也請求更多援助。」

印度 種族歧視 亞裔

上一則

涉酒駕撞車 新州參議員珊黛拉·康寧漢被控

下一則

疑路邊買寵物龜染沙門氏菌 8人感染1人喪命

延伸閱讀

新州93億學區撥款 華人學區補助增 愛迪生增幅近5成

新州93億學區撥款 華人學區補助增 愛迪生增幅近5成
愛市獅會 線上表演慶元宵

愛市獅會 線上表演慶元宵
史泰登島供電事故1日3起 數百住戶一度停電

史泰登島供電事故1日3起 數百住戶一度停電
新州佛光山3分會 新春聯誼其樂融融

新州佛光山3分會 新春聯誼其樂融融
達福台商會 兩天送出萬元餐點

達福台商會 兩天送出萬元餐點
南加華人密集城市發生嚴重車禍 一死兩傷

南加華人密集城市發生嚴重車禍 一死兩傷

熱門新聞

台灣僑委會日前號召全球台商及僑胞採購鳳梨，彌補中國暫停進口的銷售缺口；不少在美國的台灣人想響應，繞了一圈卻發現囿於美國限制，台灣的新鮮鳳梨根本無法進入美國，只能認購後在台灣捐掉，根本出不了海關。(本報系資料照片)

不能買給自己吃！台促僑胞認購鳳梨 美禁進口只能捐啦

2021-03-02 20:15
佛奇(右)與芝大公共政策學院院長貝克爾(左)雲端對談疫情。(直播截圖)

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

2021-03-05 10:47
新冠疫苗目前仍然供不應求。(美聯社)

疫苗帶回家幫家人施打 伊州藥劑師遭開除

2021-03-04 11:04
疫情大流行期間，很多窮人生活潦倒，要依靠政府的救濟食物生活；圖為在洛杉磯，食物銀行的員工在派發免費食物。(Getty Images)

上網課時啜泣 新州三年級女孩挨餓求援

2021-02-26 13:06
臉書需盡快向160萬伊州用戶發放賠償。(pixabay)

臉書6.5億和解拍板！160萬伊州用戶 每人至少345元

2021-03-01 11:14

160億！冬季風暴期間 德州超收天價電費

2021-03-04 20:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折
我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說