非優先施打對象「卡位」…費城預約疫苗 系統漏洞添困擾

圖為賓州會議中心外排隊等待接種疫苗的預約民眾。(美聯社)

費城 市衛生局長Thomas Farley 5日表示，聯邦急難管理局(FEMA)於賓州會議中心設置的大型疫苗 站，3日啟用後，網路預約電郵及連結常被故意轉傳，當局目前仍無法篩除資格不符者，有待設計登記網站的軟體公司PrepMod修補漏洞。市府也宣布，即日起在市府官網登記願意接種疫苗者，將收到包含中文在內的多語言確認電郵，不再像過去難以確定是否登記成功。

費城本周收到1萬3000劑新核准的嬌生疫苗，但市府表示，聯邦已通知將暫時停止供應。官員指，下周將收到約4萬劑首劑新冠疫苗，較近期多一倍，包含2萬劑輝瑞疫苗、約1.5萬劑莫德納 疫苗，另有5000劑直接撥給藥房。首劑及第二劑，市府委託的各站點，上周共施打5萬1300劑，創下新高，前一周約4萬劑。全市120萬成年居民，至上周日已施打至少23萬4000人，其中10萬人已打第二劑。

費城會議中心由聯邦管理的疫苗站，每天可施打6000劑。目前符合1B資格者，遠多於疫苗供應量。市府從已登記的27萬5000人中，挑選住在接種率較低的郵遞區號，且有高危病史者，發送網路預約連結。官員指，許多人透過轉傳的連結預約，也許符合資格，但並非市府現階段優先通知施打的對象。如果依約報到，仍將施打，因為目標是加速進度，避免拒絕已成功預約者。登記網址：https://covid-vaccine-interest.phila.gov/。