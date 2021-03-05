疫期學習評估 新澤西州三分之一學生需補課

新州抽樣測驗，三分之一學生疫期學習落後。(美聯社)

學生在疫情 期間的學習落後(learning loss)是目前全美教育 者、立法者和家長擔憂的重點之一。新州 去年秋季約9萬名學生參加一項自願測驗，結果約有三分之一在離開教室接近一年後明顯落後，需要補課。

34％的4至10年級學生在語言學習方面需要跟上進度(strong support needed)；數學需要補課的學生為38％；科學科目的學習狀況最糟，在5、8和11年級的學生中，有多達57％需要跟上進度。

儘管全州只有10%學生參加該測驗，但這是有關疫情影響學習的首個官方數據。州教育廳長Angelica Allen-McMillan說，由於樣本量較小，並不一定代表新州整體情況。

教育廳也從中獲取了部分結論，包括學生可能需要動手學習的科目(例如科學)落後的情況較為嚴重，因為這些科目很難在家學習。此外，去年春季新州有35萬名學生缺少網路或線上學習設備。

參議會教育委員會主席Teresa Ruiz對該測驗並非強制感到不滿，她希望瞭解全州所有公校學生的學習情況，並可通過細分來瞭解不同社區、族裔、性別的學生在疫情期間的狀況，「如果沒有評估手段，只能活在我們是全美第一的假象中。」

紐約州同樣創建了新的「Start Strong」評估，作為各學區的可選工具，以查看學生在中斷的學年學習情況。專家表示，這些數據將有助學校開展家教輔導或暑期學校計畫等措施。