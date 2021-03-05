費城通過疫苗透明分配法案 有望夏末前全民接種

費城大型疫苗站正為公校教師接種。(美聯社)

費城 市議會周四通過法案，提高疫苗 分配透明度和監管，以確保Philly Fighting COVID組織私相授受的醜聞不再重現。費城師生下周起開始返回校園，目前超過9000名教師已接種疫苗。據市府最新估計，教師本月能全數完成接種，夏天結束前有望完成全市成人施打。

法案由市議員Cindy Bass提出，要求各機構獲得市政府提供的疫苗合同後，立即通知市議會。每兩周在網站公布疫苗接種的詳細資訊，包括分配劑量以及有關接種者的人口統計數據。

Philly Fighting COVID組織最早聲稱是由一群大學生經營的非營利性組織，得到市政府的合同和疫苗支持後，悄悄轉變成營利性組織；執行長Andrei Doroshin又被曝出監守自盜，違反規定為友人優先提供疫苗。市府隨後斷絕與該組織的合作關係，衛生局副局長Caroline Johnson被迫辭職。

賓州 衛生廳正調查費城部分市郊疫苗配發量過低，引發黑箱作業的疑慮。但原訂周四與地方議員的會議突然取消，州府指需要更多時間調查。經費城詢問報報導，德拉瓦郡本周已獲增撥疫苗，彌補之前的短少，但官員無法證實其他郡是否也會增撥。

費城市衛生廳本周公布最新的疫苗施打進度估計，建立於拜登總統指5月底前可生產3億劑疫苗，因此估計5月底前每周可獲15萬劑，遠高於目前的5萬劑。供應量應能逐步增加，4月初約每周8萬5000劑，月底則達10萬劑，但無全然把握。

賓州會議中心的聯邦站點未來六周每天可施打6000人，為加快注射進度，市府除要求醫院、藥房增加工作量，並計畫最快下周起動員消防及急救人員，增設小型戶外站點，每天各站約可打150劑。目前已從100多個建議位置中挑出60處作為預備地點，包含教堂、學校、運動場等，條件是空曠、有公車、地鐵。