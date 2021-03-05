華裔「兩代人的對話」 透過文化自信獲得身分認同

華裔家長坦誠大人和孩子在學校、社會、職場遭遇的忽視、微歧視和不公平待遇等現實。(美聯社)

新澤西父母子女教育 俱樂部(PCE Club)日前舉行線上系列講座「身分認同和文化自信」第二期，主題為「兩代人的對話」，吸引200多人參加。

九位華裔二代青年嘉賓，包括在校大學生和職場人士，分享如何克服少數族裔遭遇的文化弱勢，通過思考和成長，達到成熟的身分認同、獲得事業發展動力，同時熱心回饋社區，提升亞裔 族群的社會地位。他們的專業含教育、傳媒、政治學、經濟、科技等。他們分享各自成長過程中作為少數族裔的身分困惑、亞裔在個人發展中需要面對的不利因素和刻板印象，主流文化和教育系統對亞裔文化和身分缺乏關注。

六位一代父母嘉賓則分享面對孩子成長過程中的身分困惑，如何提供家庭情感支持、與學校積極溝通、積極參與美國 社會。

青年嘉賓們指出，家長對孩子的接納、關愛是孩子自信的根基，不要因為自己在中國單一文化中成長的經歷，而否認孩子作為少數族裔的經歷感受，不利於孩子的成長。家長還可以以身作則，積極擁抱中美兩種文化，和孩子一起發揮主動性和領導力、創造力，逐步改善和影響身邊的學校、社區，變得更加包容和平等。

六位華裔家長坦誠孩子的身分掙扎、校園霸淩，美國教育系統對亞裔孩子的關注相對缺乏，大人和孩子在學校、社會、職場遭遇的忽視、微歧視和不公平待遇等現實。他們也分享積極應對的努力，從主動到學校做義工，和老師以及各族裔家長多交流，到積極學習和參與發聲，造成改善，主動分享和影響周圍的鄰居朋友，和老師、校長、鄰里一起改進對亞裔的支持，再到主動給媒體、教育、出版機構寫信呼籲他們多提供亞裔文化內容。

青年嘉賓、羅格斯大學(Rutgers)四年級學生Michelle Fan分享在高中時，領導推動學區把農曆新年設為學校正式假日的過程。

3月份講座將討論華人社區繼續深化健康積極的身分認同的意識和行動。網上註冊參加： PCEclub2.eventbrite.com。