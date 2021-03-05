我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

華裔「兩代人的對話」 透過文化自信獲得身分認同

【新澤西州訊】
華裔家長坦誠大人和孩子在學校、社會、職場遭遇的忽視、微歧視和不公平待遇等現實。(美聯社)
華裔家長坦誠大人和孩子在學校、社會、職場遭遇的忽視、微歧視和不公平待遇等現實。(美聯社)

新澤西父母子女教育俱樂部(PCE Club)日前舉行線上系列講座「身分認同和文化自信」第二期，主題為「兩代人的對話」，吸引200多人參加。

九位華裔二代青年嘉賓，包括在校大學生和職場人士，分享如何克服少數族裔遭遇的文化弱勢，通過思考和成長，達到成熟的身分認同、獲得事業發展動力，同時熱心回饋社區，提升亞裔族群的社會地位。他們的專業含教育、傳媒、政治學、經濟、科技等。他們分享各自成長過程中作為少數族裔的身分困惑、亞裔在個人發展中需要面對的不利因素和刻板印象，主流文化和教育系統對亞裔文化和身分缺乏關注。

六位一代父母嘉賓則分享面對孩子成長過程中的身分困惑，如何提供家庭情感支持、與學校積極溝通、積極參與美國社會。

青年嘉賓們指出，家長對孩子的接納、關愛是孩子自信的根基，不要因為自己在中國單一文化中成長的經歷，而否認孩子作為少數族裔的經歷感受，不利於孩子的成長。家長還可以以身作則，積極擁抱中美兩種文化，和孩子一起發揮主動性和領導力、創造力，逐步改善和影響身邊的學校、社區，變得更加包容和平等。

六位華裔家長坦誠孩子的身分掙扎、校園霸淩，美國教育系統對亞裔孩子的關注相對缺乏，大人和孩子在學校、社會、職場遭遇的忽視、微歧視和不公平待遇等現實。他們也分享積極應對的努力，從主動到學校做義工，和老師以及各族裔家長多交流，到積極學習和參與發聲，造成改善，主動分享和影響周圍的鄰居朋友，和老師、校長、鄰里一起改進對亞裔的支持，再到主動給媒體、教育、出版機構寫信呼籲他們多提供亞裔文化內容。

青年嘉賓、羅格斯大學(Rutgers)四年級學生Michelle Fan分享在高中時，領導推動學區把農曆新年設為學校正式假日的過程。

3月份講座將討論華人社區繼續深化健康積極的身分認同的意識和行動。網上註冊參加： PCEclub2.eventbrite.com。

亞裔 教育 美國

上一則

費城女獲18校錄取、逾百萬獎學金 上大學想繼續學中文

下一則

疫期學習評估 新澤西州三分之一學生需補課

延伸閱讀

全美疫苗接種趕進度 1天達200萬劑、5400萬人打過

全美疫苗接種趕進度 1天達200萬劑、5400萬人打過
全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑
華郵：校園紛紛重啟 但亞裔學生卻未返校上課

華郵：校園紛紛重啟 但亞裔學生卻未返校上課
紐約台灣小吃店競得市府合約 撐過疫期至暗時刻

紐約台灣小吃店競得市府合約 撐過疫期至暗時刻
新澤西水管工開車1600哩 支援德州災戶

新澤西水管工開車1600哩 支援德州災戶
亞裔組織：疫苗接種 對少數族裔不公

亞裔組織：疫苗接種 對少數族裔不公

熱門新聞

台灣僑委會日前號召全球台商及僑胞採購鳳梨，彌補中國暫停進口的銷售缺口；不少在美國的台灣人想響應，繞了一圈卻發現囿於美國限制，台灣的新鮮鳳梨根本無法進入美國，只能認購後在台灣捐掉，根本出不了海關。(本報系資料照片)

不能買給自己吃！台促僑胞認購鳳梨 美禁進口只能捐啦

2021-03-02 20:15
疫情大流行期間，很多窮人生活潦倒，要依靠政府的救濟食物生活；圖為在洛杉磯，食物銀行的員工在派發免費食物。(Getty Images)

上網課時啜泣 新州三年級女孩挨餓求援

2021-02-26 13:06
新冠疫苗目前仍然供不應求。(美聯社)

疫苗帶回家幫家人施打 伊州藥劑師遭開除

2021-03-04 11:04
德州山姆休士頓大學政治系助理教授翁履中家中天花板因水管爆裂而塌陷。圖 / 翁履中提供

世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢

2021-02-23 17:29
魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲/攝影)

多吃魚變聰明？近2成華人體內汞超標 吃對才是關鍵

2021-02-24 11:16
臉書需盡快向160萬伊州用戶發放賠償。(pixabay)

臉書6.5億和解拍板！160萬伊州用戶 每人至少345元

2021-03-01 11:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩
昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心