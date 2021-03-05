世報與味全合辦 「我的媽媽」母親節賀卡賽開跑

活動二維碼。(主辦單位提供)

母親節將至，世界日報 再次與美國 味全舉辦繪畫比賽，本屆主題為「我的媽媽」，希望透過畫筆表達對母親的愛，啟發子女感恩之心。

比賽分三組：幼童組(4歲至未滿9歲、高童組(9歲至未滿14歲)、以及青少年組(14歲至未滿19歲)。

繪畫紙限11吋乘14吋，橫豎構圖皆可。本屆鼓勵使用線上投稿系統，步驟請參閱活動官網：bit.ly/weichuanwj。若選擇實體投稿，請於作品背面註明姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別，在4月14日前寄至紐約 世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)。若需退回畫作，請提供郵票及信封。

主辦單位除提供優勝獎金、獎狀，前三名可獲得獎盃。每組第一名獎金350元，第二名250元，第三名180元，第四名120元(限幼童組及高童組)，佳作獎60元；收件截止日期為4月14日(周三)，評選結果及優勝作品訂5月初在世界日報及活動官網公布。

詳情請參考活動網站：event.worldjournal.com或電洽：(718)746-8889分機6309。