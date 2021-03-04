華夏合唱團 雲端慶元宵

華夏合唱團雲端合唱。(華夏合唱團提供)

華夏合唱團日前在網上舉行元宵晚會，混聲合唱「又見紅梅」、女聲合唱「卷珠簾」和男聲合唱「啊，巴郎仔」，為70多名觀眾提供文化盛宴。

音樂劇節目包括女中音官菲演唱的「雪落下的聲音」、孫路平演唱舒伯特的「小夜曲」；嚴為人與民歌女高音Helen演唱「胡琴說」，又和女中音李春二重唱「牧羊人與養蜂女」。女高音聲部長、華夏詩人耿怡的原創配樂詩朗誦「難忘的年味兒」。

分別在北京 、費城 、新澤西 ，原西安音樂學院的三位畢業生劉捷、龔祖寅、張翼的鋼琴、小提琴合奏「新春樂」；民歌男高音林勝天的獨唱 「可哥托海的牧羊人」；吳小青獨舞「一剪梅」；男中音宣捷獨唱「教我如何不想他」；男中音 Mark McConnell獨唱「Come, My Heart」。

女高音李文鴿和男高音艾援分別演唱「我愛你，塞北的雪」和「草原之夜」；華夏合唱團指揮、鋼琴家郭爽獨奏「蕭邦的升C小調即興曲」。

方言詩朗誦徐志摩「再別康橋」，由吳小青、陳曙華、艾援、黃寸草、王建鋒、劉捷、梁小凡七人分別用南京話、台語、北京話、福州話、福安話、陝北話和東北話各念一段，令人忍俊不禁。