維團示威 促費城強化「庇護校園」

維權團體於學區辦公室前示威，要求打造「庇護校園」。(Juntos提供)

費城 為移民庇護城市，地方執法人員不得協助移民局 追蹤或逮捕無證移民。維權團體Juntos要求強化「庇護校園」，指雖然費城學區 有頒布相關指南，指導教育人員如何協助移民、難民學生，但近期一項針對費城350名教職員的調查顯示，75％表示未曾接受如何應對移民局人員的訓練，73％不知若遇移民局官員盤問，應如何通報。

南費城近期一名來自宏都拉斯的孕婦，送孩子上學時遭移民局逮捕，引發社區擔憂。維權團體周一於學區辦公室外示威，指學生、家長必需知道人身安全無虞，要求增加培訓經費，提升教職員文化敏感度，以及打造沒有警察、移民局人員、金屬探測器的校園。

Juntos指移民局要求避免於醫院、教堂、學校等敏感場所逮捕無證移民，也包含校外活動場地、公車站等，可能被學生、兒童看到的地點。但執法人員違犯規定，在學生上學途中攔截，或在家長送孩子到校後立刻抓人。費城教師工會政策代表Hillary Linardopoulos，市議員Cierra Freeman也指，移民局人員不應出現在學校周遭。

學區對此暫無回應。移民局辦公室則表示，現在已依據拜登政府新規，專注於追緝造成公共危險的無證移民，但並未禁止逮捕一般無證客。