新州93億學區撥款 華人學區補助增 愛迪生增幅近5成

新州學區補助改革法案，招生人數下滑、過度依賴州府補助的學區將被砍撥款。(美聯社)

州長墨菲上周公布448億元年度預算 報告，為各學區 撥款93億元，近200個學區減少，而超過300個學區將受益。全州範圍的補助將在2020-2021學年增加6.6%，華人 聚集的學區獲得的補助大多有所提高。

新學年預算計畫繼續進行為期七年的逐步過渡，以完全改革新州的學校資助分配方案。墨菲政府計畫通過增加5.78億元的K-12援助，將在即將到來的學年進行全額發放，以彌補去年預算中的分期付款。

該提案還包括5000萬元的穩定援助，以幫助面臨困境的學區，逐步適應新的分配方案；另外2500萬元，將用於特殊教育援助。

愛迪生(Edison)學區獲得的補助將大幅增加47.17%，共獲得3億5000餘萬元，遠高於去年的2億4000萬元；這一增幅在全州排在第六位。被愛市包圍的麥塔城(Metuchen)，將獲得203萬8786元，增長26.13%。

另一個華人學生聚集的學區，東布朗士維克(East Brunswick)下學年將獲得2億589萬元，比今年增加25.78%。李文斯頓(Livingston)、高峰市(Summit City)、含德市(Holmdel)、田納福來(Tenafly)等學區均漲幅超過20%。

新預算依然參照墨菲提出的學區補助改革法案(School Funding Reform Act)，被州府認定招生人數下滑、過度依賴補助的學區將被砍撥款。南部學區如五月岬(Cape May)、大西洋郡(Atlantic)多個學區面臨補助大幅削減。