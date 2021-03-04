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擴大接種資格 新州11類疾病患者可打疫苗

記者謝哲澍／新澤西州報導
嬌生疫苗上市，新州擴大優先施打範圍。(美聯社)
嬌生疫苗上市，新州擴大優先施打範圍。(美聯社)

因嬌生疫苗上市，新州本周擴大接種資格範圍，教師、兒童日托工作人員可優先施打。州長墨菲3日宣布，聯邦疾病防治中心(CDC)所認定的的11項疾病患者，3月29日起也有提前接種資格。此外，州長也鬆綁兩項防疫規定，包括准許舉辦過夜夏令營、婚宴場地不分室內外，容量上限35%或150人，5日生效。兩類活動均需要提前規畫，因此及早公布。

根據CDC，新增的11類疾病包括哮喘(中度至重度)、腦血管疾病、囊性纖維化、高血壓、血液或骨髓移植、免疫缺陷、HIV、使用皮質類固醇或使用其他免疫弱化藥物引起的免疫受損狀態、神經系統疾病、肝病、超重(體重指數大於25)、肺纖維化、地中海貧血、甲型糖尿病。這些可能會增加患者感染新冠病毒後的風險。

此前已符合接種條件的疾病包括：癌症、慢性腎病、慢性阻塞性肺疾病、唐氏綜合症、心臟病、嚴重肥胖、鐮狀細胞性貧血症和乙型糖尿病。

除上述慢性病患者外，新州目前已具有接種資格者，還包括醫護、急救、警消、65歲及以上居民、吸菸者等。

新州3日報告2957例新增確診，單日63人染疫死亡；衛生廳並報告兩例最早在巴西和紐約發現的變異病毒感染病例。截止周三上午，新州已完成超過219萬人次接種，包括144萬首劑以及74萬第二劑。

新州 糖尿病 高血壓

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