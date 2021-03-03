費城機構募集獎學金 鼓勵更多非裔當教師

研究顯示同種族教師指導有教育優勢。(美聯社)

全美非洲裔學生占15％，但只有7％的教師是非洲裔；在費城 和其他大城市，非洲裔學生人數要多得多。非洲裔教育 者發展中心(Center for Black Educator Development)近日啟動一項300萬元的教育平等倡議專案，期待增加全美各地非洲裔教師人數，目標在12年內至少吸引2萬名非洲裔畢業生進入教師隊伍。

中心創始人、費城教育家Sharif El-Mekki指出，非洲裔教師可以消除少數族裔孩子的教育和機會差距。由非洲裔老師指導的相同族裔孩子，最終上大學的可能性要高30％。

總部位於加州 的華頓家族基金會(Walton Family Foundation)和其他團體為該專案提供資金。El-Mekki說，關鍵是要告訴潛在的非洲裔教師他們的價值。

十名來自費城的學生即將成為非洲裔傑出教育者獎學金計畫(Black Educators of Excellence Fellowship Program)的第一批學生，將獲得獎學金，以取得進一步深造的機會。

基金會在一份聲明中表示，研究顯示同種族教師指導有教育優勢，而非洲裔教師在美國教學團隊中占比不足，導致非洲裔學生錯失許多機會。