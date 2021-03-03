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州長簽法 新州公校開多元包容課程

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州公校多元與包容課程，立法上路。(美聯社)
新州公校多元與包容課程，立法上路。(美聯社)

州長墨菲日前簽署一項備受矚目的教育法案，要求公立高中開啟多元與包容課程(diversity and inclusion instruction)，法案立即生效，但課程將於2021至2022學年在公校9至12年級設立，旨在促進和強調多樣性，包括經濟、性別、性取向和族裔。

法案發起人、民主黨議員Carol Murphy等聲明指，公校反映該州豐富的多元性，「在健康和體育課上，學生被教導要尊重他們的身體，個人和文化上的差異，在課堂內外建立健康的關係。促進多樣性、寬容和對所有人的尊重，將帶給他們正確的價值觀，使學生在畢業後很長時間都能受益。」

共和黨議員反對法案，眾議員韋伯(Jay Webber)同意學校應進行包容與平等教育，但他反對學校普及無意識偏見(unconscious bias)，認為此舉反而會向15、16歲的青少年傳遞錯誤資訊，「這部分內容就是告訴青少年他們有偏見、頑固且不自知；又告訴另一部分青少年他們其實是受害者。」

韋伯認為這樣的教育非常令人擔憂，並指出目前公校已有包容性課程，比如社會正義課程中有關金恩博士的內容等，「如果你想要教會孩子平等，那麼應該教授獨立宣言：所有人生而平等。只有價值觀正確的導向下，學校才能正確面對和處理校內的種族歧視與偏見。」

公校 教育 種族歧視

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