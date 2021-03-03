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聯邦疫苗站啟動 費城施打量倍增 每天可接種6000人

記者呂賢修╱綜合報導
圖為賓州會議中心由軍人支援加速施打疫苗。(美聯社)
圖為賓州會議中心由軍人支援加速施打疫苗。(美聯社)

聯邦急難管理局(FEMA)於費城市區的賓州會議中心(Pennsylvania Convention Center)設立的大型疫苗站3日啟動。未來六周每天早8時至晚8時開放，經由軍方人員協助，每天可施打6000人，費城每日施打量預計可因此倍增。

符合費城1A及1B優先資格者，可於市府網站：https://covid-vaccine-interest.phila.gov/，或撥打311登記，符合資格者會收到市衛生局電郵或電話通知，網上或電話預約時間後，準時報到，於疫苗站出示證件後施打。官員提醒，所有非直接收到電郵的當事人，預約都將被取消。

1A及1B優先群眾，包含75歲以上老人、醫護人員、居家看護、長照中心員工、警消、大眾運輸、教師、食物處理等高風險民生必須工作者，以及有心臟病、糖尿病、癌症、肥胖症、懷孕等。

市府估計上述兩類優先可於4月底施打完畢，接下來是1C，包含65歲以上，以及風險較低的民生必需工作，如清潔、建築、水電維修等，預計5月可完成，最後階段是16歲以上所有居民。優先順序：https://bit.ly/3041Xki

官員表示，目前已有超過20萬居民網路登記，符合資格者若住在接種率較低郵遞區號者會優先通知，以利公平施打。雖然該疫苗站由聯邦管理，但無證移民不需擔心，因為FEMA已承諾不會有移民執法單位涉入。

賓州州府2日宣布費城及徹斯特郡社區傳染風險降為中度(moderate)，鄰近的公鹿郡、德拉瓦郡、蒙哥馬利郡仍為中高風險(substantial)，全州目前僅四郡為低風險：Cameron、 Forest、Fulton、Sullivan。費城當日也表示，比照州府聚會限制，室內容量上限15%，室外20%，即起生效，球迷可望重返久違的球場。

職棒費城人隊4月1日的開幕賽，因新規可銷售20%，8000張門票。職籃76人隊及冰球飛人隊，則約3100張票。飛人隊下一場比賽為3月7日。衛生局長Thomas Farley提醒仍須小心防疫，費城從12月之後，染疫數字下降近80%，但根據最新數據，疫情未再進一步降溫，至上周末，七天平均每日新增241例，確診率3.5%，前一周則是242例。現在最擔心若新州、德拉瓦、紐約等地疫情反彈，費城將難獨善其身。

費城 疫苗 疫情

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