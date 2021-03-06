老范家非油炸高端方便麵登陸美國創新蒸煮麵技術 帶來麵館現做的味道

范現國先生從中國傳統飲食文化中汲取靈感，發明蒸煮麵技術，開創第二代方便麵。

由今麥郎麵品公司2018年推出的老範家非油炸高端方便麵，2018年首發日本 ，2019年熱銷韓國，引起日韓市場高度關注。如今這款第二代方便麵由美國 和樂公司（Well Luck Co., Inc）引進，2021年正式登陸美國，帶來創新的蒸煮麵技術，健康並呈現麵館現做的味道。

1958年，華裔日本人安藤百福受家庭油炸製作“天婦羅”的啟發，發明瞭以油炸為核心的“第一代”油炸方便麵。2018年中國 今麥郎的創始人暨CEO范現國先生潛心研究製麵技術26年，從中國家庭蒸饅頭和煮麵條中汲取靈感，重新發明方便麵，創造出這款非油炸蒸煮麵。

在大眾對健康日益重視的今天，相對傳統第一代油炸方便麵，帶二代蒸煮麵不但避免了油炸食品富含油脂和氧化物質，容易導致肥胖、高血脂，冠心病等弊端，而且口感軟彈，接近麵館現做出來的味道，並且具有較高的營養價值和食用體驗。另外，這款麵條的創新點還有麵落水即沉底，不會像第一代方便麵那樣飄在表面，所以不用再拿東西壓著，這個細節的改變，讓麵2-3分鐘就可以更快的泡好，更加入味。

2018年老范家在日本東京舉辦發佈會，受到日本媒體高度關注。日本最大通訊社共同社以《中國今麥郎發明第二代速食麵，震驚日本》為題，詳盡報道了老范家非油炸方便麵在日本發布的盛況。日本頂級拉麵大師山本剛志給出了非常高的評價，“日本速食麵呈現彈力和韌性。但中國的這款麵館麵新品的最大特徵是：麵體本身不僅呈現出好的彈力和韌性，更有著柔滑的口感和無可比擬的味道。”日本大胃王木下佑香也第一時間測評了，表示“超好吃”！同年，老範家獲得了由中國食品科學技術學會頒發的2018中國方便食品創新獎。

2019年老范家非油炸方便麵一舉進駐韓國最大型連鎖便利店GS25的13000多家門店，單日平均銷量高達4800桶，在以油炸方便麵為主的韓國地盤上占據一席之地，引起韓國媒體及消費者的廣泛關注。一位韓國網紅在ins上大力點讚： “這是我吃過最好吃的方便麵，和中國麵館的四川擔擔麵味道基本沒有差別，尤其是麵條特殊的口感和湯汁的味道，它很像在麵館裏吃到的麵，喜歡中國料理的朋友一定要試一下”。

如今，終於在美國也可以買到老范家非油炸方便麵了！共有三種口味：紅燒牛肉麵、麻醬擔擔麵和重慶小麵。紅燒牛肉是今麥郎家的招牌口味，秘製配方，鮮香口感，回味無窮；重慶小麵是地道重慶配方，麻辣鮮香，口感十足；麻醬擔擔麵香氣撲鼻，鮮而不膩，微辣不燥，濃鬱順口，各有特色。紐約新世界J Mart超市，新澤西美東超市（Asian Food Market）正在提供嘗新特價促銷，歡迎大家前往選購嘗新，步入方便麵新時代。