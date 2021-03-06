日本海之滴褐藻糖膠 重症免疫療法成功突破

海之滴褐藻糖膠增強自身的免疫力，助與重症和平共存。

由日本 嚴格控制管理下生產製造，透過精密儀器提取煉製的「海之滴褐藻糖膠」是通過多項國際規格標準認證，銷售已近20年，遍及45個國家，是唯一三次獲得比利時世界產品質量金牌獎和得到JHFA認證，品質優良和安全無虞的天然輔助食品。

日本海之滴褐藻糖膠為日本內閣府認證非營利組織NPO褐藻糖膠研究所，與日本國立九州大學、日本沖繩島大學研究室合作研發，發現，海蘊萃取的褐藻糖膠幫助誘導壞細胞凋亡能力最強，而裙帶菜孢子葉萃取褐藻糖膠幫助抑制癌血管增生作用較為明顯，將兩者以一定比例混合並加入適量巴西蘑菇菌絲萃取物，可使得其功能得到最大發揮。因此，「海之滴褐藻糖膠」採用100%天然提純萃取方式，由日本超高生產標準的cGMP廠家生產，經嚴密的品質監控，最高程度保留褐藻糖膠原生態的高分子結構，同時去除不必要的雜質，且使用了兩種褐藻糖膠的混合配方，並加入一定比例高含量Beta葡聚糖的巴西蘑菇菌絲狀體粉末，使得「海之滴」可以最好最安全地發揮其完整效用，於2000年確定了專門針對重症病患所設計的海之滴專利配方。

日本海之滴褐藻糖膠主要有三功能: 科學研究證實「褐藻糖膠」主要有三個功能:第一、誘導癌細胞 自動凋亡，這是一種基因程序性細胞死亡機制。當癌細胞受到某些物質的刺激，其基因會觸發自毀機制，癌細胞的DNA將會被分解，進而使癌細胞死亡並消失。第二、抑制癌細胞血管新生。癌細胞想要長大必須為自己生長出一條新的血管連接到其他健康的細胞上，從而為自己補給養分並轉移（即擴散）。抑制了癌細胞血管新生，即阻止癌細胞擴散和生長。第三、提升人體免疫力。人體抵禦外來異物或者體內變異細胞（癌細胞），主要是依靠自然殺手細胞（NK Cell）、巨噬細胞（Macrophage）、T細胞、B細胞等免疫細胞。褐藻糖膠能夠通過增進這些人體免疫細胞的活性，來加強身體抵抗疾病的能力。

海之滴自成立以來，一直堅持用最高標準為客戶提供最安全有效的產品。目前市面上，海之滴是唯一得到JHFA認證的褐藻糖膠品牌。除了JHFA，海之滴褐藻糖膠同樣通過國際認證機構SGS和美國 FDA檢驗，確認安全合格並且沒有輻射污染。想進一步瞭解海之滴褐藻糖膠的功效和用戶的實證經驗，請致電該公司，精通國、粵、韓文及英語的專業人員為您詳細說明褐藻糖膠的功能和健康益處。電話：(國)1-855-830-5888；(粵)1-855-830-9888 。紐約辦公室地址：3819 Union St. #205 Flushing, NY 11354。