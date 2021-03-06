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Edison樂天廣場超市與您疫境同行 嚴謹執行清潔防疫 顧客可安心購物

新澤西訊
新澤西Edison樂天廣場超市寬敞亮麗，貨品齊全，是華人理想的大型超市。
新澤西Edison樂天廣場超市寬敞亮麗，貨品齊全，是華人理想的大型超市。

  因疫情關係，樂天廣場超市以顧客健康安全為首要，嚴謹執行防疫清潔措施，讓顧客安心購物。樂天廣場超市不但竭誠提供最佳產品及服務，也致力於保障顧客及員工的健康及安全，超市仍持續不斷努力保障顧客、員工及社區的健康及安全。

  樂天廣場超市嚴謹執行以下防疫措施，包括有:1.提供消毒洗手液給予顧客及員工。2.安裝防噴嚏裝置在收銀處及顧客服務部。3.安裝顧客等候點以保持距離。4.除了日常清潔外，在重要及繁忙的地方加強清潔及消毒。5.在蔬果部提供手套給予顧客。6.每天密切監視超市員工的健康等，做足清潔防疫措施，讓顧客安心購物。

  除了新州Edison店，樂天廣場超市(Lotte Plaza Market) 在大華府地區及佛州擁有十多家分店，是全美最大亞洲及國際連鎖的大型超市之一。樂天廣場超市一向是很多華人的至愛，不但亞洲食品種類眾多，優質新鮮，而且店內寬敞亮麗、清潔衛生，一直以來給人非常良好的印象。樂天廣場國際超級市場一直秉承著價廉物美及優質服務的宗旨，每天以新鮮的蔬菜水果、海鮮、肉類及世界各地地道的產品，提供給廣大顧客。超市佈置整齊、寬敞，媲美美式超市，貨物的擺設分明，很容易找到您需要的物品。

  樂天廣場超市每週有特價品推出，質優價廉，敬請留意星期五世界日報報章上的廣告。新澤西Edison分店地址：1199 Amboy Ave., Edison, NJ 08837，電話：732-702-2350，網址:www.lotteplaza.com，每週七天營業。

防疫 佛州 疫情

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