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聯邦疫苗站明啟動 費城施打量倍增

記者呂賢修╱綜合報導
(美聯社)
(美聯社)

聯邦急難管理局(FEMA)於費城市區的賓州會議中心(Pennsylvania Convention Center)設立的大型疫苗站預計3日開始施打。未來六周至4月中，每天早8時至晚8時開放，經由部隊人員協助，每天可施打6000人，費城每日施打量預計可因此倍增。

符合費城1A及1B優先資格者，可於市府網站https://covid-vaccine-interest.phila.gov/，或撥打311登記，符合優先資格者會收到市衛生局電郵或電話通知，網上或電話預約時間後，準時報到，於疫苗站出示證件後施打。官員提醒，所有非直接收到電郵的當事人，預約都將被取消。

1A及1B優先群眾，包含75歲以上老人、醫護人員、居家看護、長照中心員工、警消、大眾運輸、教師、食物處理等高風險民生必須工作者，以及有心臟病、糖尿病、癌症、肥胖症、懷孕等。

市府估計上述兩類優先可於4月底施打完畢，接下來是1C，包含65歲以上，以及風險較低的民生必須工作，如清潔、建築、水電維修等，預計5月可完成，最後階段是16歲以上所有居民。完整名單：https://bit.ly/3041Xki。

官員表示，目前已有超過20萬居民網路登記，符合資格者若住在接種率較低郵遞區號者會優先通知，以利公平施打。雖然該疫苗站由聯邦管理，但無證移民不需擔心，因為FEMA已承諾不會有移民執法單位涉入。

費城 疫苗 移民

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