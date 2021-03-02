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不得跨境運輸 外州買大麻帶回新州違法

記者謝哲澍／新澤西州報導
跨州購買大麻製品仍屬違法。(美聯社)
跨州購買大麻製品仍屬違法。(美聯社)

新州大麻合法化法，但種植、零售以及攜帶的相關法規卻還相當模糊，法律與諮詢公司Brach Eichler大麻相關法律共同主席Charles Gormally，日前通過新州先進傳媒(NJ Advance Media)專欄回答一系列提問，指從外州購買大麻帶回新州屬於違法行為。

Brach Eichler指出，由於大麻監管委員會(Cannabis Regulatory Commission)還未制定零售規則，目前新州只允許居民購買醫用大麻。

大麻商家NJ Green Direct宣稱居民可合法在其網站上網購，但律所Fox Rothschild合夥人Joshua Horn對此表示懷疑。Brach Eichler大麻相關事務合夥人John Fanburg，也認為此舉目前不符合新州法律。

由於大麻目前在聯邦層面依然不合法，因此即使是合法購買的大麻製品，也不能進行跨州運輸和攜帶。這也意味著即使新州開放大麻零售，附近的紐約、賓州居民也不能來買大麻製品運回家。

對於租房和公寓的居民，房東和管理者有權制定無大麻規則，但律師認為對於大麻糖果或大麻飲品等無煙製品，相關租約很難予以禁止，「大麻飲料理論上和酒精飲料一樣，而我還沒聽說過有出租房禁止飲酒的。」

新州 紐約 大麻合法化

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