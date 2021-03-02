E-ZPass收費不透明 新州擬立法改善

新州議會提案增加高速公路收費透明度。(美聯社)

大部分所有商品和服務都必須明碼標價，但當新州 居民駕車在收費公路上駛過「快易通」(E-ZPass )感應付費站，他們卻不會被告知收取了多少金額，新州立法者有意改變這種狀況。

民主黨眾議員弗賴曼(Roy Freiman)日前提出A1153法案，要求新澤西州高速公路管理局(NJ Turnpike Authority)和新州運輸局(NJ Transit)安裝顯示設備，可在車輛通過電子收費系統時通知其收取的金額。

弗賴曼表示，州議員介入此類問題似乎有點過頭，但他認為這是必要的，「當我問E-ZPass官員是否可以向客戶發送文本或電子郵件收據時，他們說技術太複雜了，無法實現。」

這個簡單的要求已經變成了一場多年的爭鬥：新州居民要讓E-ZPass提供基本資訊，就像消費者使用信用卡付款。弗賴曼說，「你能想像當走進一家商店，顧客挑選完商品結帳時問，店員說總共多少錢，然後他們說我不知道，你回家去看帳單 吧！」

弗賴曼指出，E-ZPass客戶每月需要支付額外費用，並要求他們在帳戶中保持正餘額，這些都是不尋常的條款。

高速公路管理局對此不予評論。該局也正面臨多項訴訟，包括約79萬新州通勤族去年收到錯誤的E-ZPass帳單，以及用戶認為E-ZPass通道每次高達50元罰款毫無依據，正尋求高額賠償和罰款。