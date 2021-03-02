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賓州放寬聚會限制 解除旅行隔離令

記者呂賢修╱綜合報導
賓州解除旅客隔離限令。(美聯社)
賓州解除旅客隔離限令。(美聯社)

賓州州府周一宣布放寬聚會人數上限，室內、室外聚會不論空間大小，分別為容量的15%、20％；此外，外州旅客隔離14天的規定也解除，上述新規即起生效。費城雖有自訂較嚴規定，市衛生局也表示將跟進，但暫無時間表。此外，經第三方審核校園防疫措施，市教育局及教師工會達成協議，8日(周一)將有53所學校先開放部分學生返校上課。

雖然聯邦疾病防制中心建議避免放鬆限制，州長沃爾夫指新確診數及住院數均下降，且居民疫苗首劑接種率已達14%，決定在防疫及經濟復甦間求平衡。

費城1日開始，零售商店每千呎從10人放寬至20人，老人中心可重啟，訪客需戴N95口罩或雙層口罩，每空間限25人。

依新規，餐館戶外座位准許不同家庭同桌，每桌上限增至六人。餐廳堂食仍限25%容量、每桌四人；室外餐飲派對上限由50增至100人，室內仍禁止。宗教場所容量從10%放寬至20%。電影院准許餐飲，每群上限四人。

運動場所，容量2000人以下的大型體育館可開放10%，2000至1萬則為5％，室內最多500人，戶外2500人。

市府指，教職員已開始施打疫苗，為避免等所有學校都完成審核才返校，與工會達成共識，採每周分批開放，首批53校的學前班到二年級學生，若之前選擇網課結合實體課者可優先返校，教師則於3日回學校準備。市長肯尼表示，希望3月22日前能確定各年級學生最終返校日。

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