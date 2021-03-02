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南加華人密集區多起搶案的嫌犯終落網 均有犯罪前科

未成年首次吸大麻 警察不得告知家長

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州大麻新規遭指助長青少年使用大麻。(美聯社)
新州大麻新規遭指助長青少年使用大麻。(美聯社)

州長墨菲上周簽署娛樂大麻合法化法案，未成年人使用大麻將不會面臨刑事懲罰；然而新法還規定未成年人如果是首次使用大麻被發現，警察將不得通知其家長，新規也適用於未成年人飲酒。該規定一經公布引發熱議，許多家長甚至警察紛紛表態反對。

新法對於未成年人使用大麻採取三步措施：未成年首犯者將收到書面警告，但特別禁止警察通知監護人。如果未滿18歲者再次被發現使用大麻，則需要通知家長；第三次需要轉介藥物治療服務，以及最高50元的罰款或社區服務。

新法案將徹底改變警方長期的做法：一些警察說，他們經常通知家長，未成年子女被抓到喝酒或吸毒，以代替控罪。

快樂點(Point Pleasant)警長Joseph A. Michigan在自己部門的臉書頁面發表聲明稱，一直對未成年人的違法行為實施非懲罰性措施，包括飲酒或吸食大麻，「很少提出正式指控。」

專家指出，使用大麻的青少年可能會出現思維扭曲、幻覺、妄想症、焦慮症和抑鬱症，有時甚至因長期濫用而面臨智商的永久下降。

共和黨議員也批評這項法律禍害下一代。州眾議會少數黨領袖巴姆尼克(Jon Bramnick)、參議員Mike Testa指出，青少年初次使用大麻或飲酒，警察就應通知家長，「不應該讓法律成為青少年進一步墮落的源頭。」

警察 大麻合法化 共和黨

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