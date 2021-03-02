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加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

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嬌生疫苗來了 新州教師、兒童日托工作人員優先施打

記者謝哲澍／新澤西州報導
嬌生疫苗上市，新州將優先施打教師、兒童日托等人員。(美聯社)
嬌生疫苗上市，新州將優先施打教師、兒童日托等人員。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急批准嬌生(J&J)疫苗新州預計本周即可獲得7萬3600劑。州長墨菲1日宣布擴大接種規模，教師、兒童日托工作人員，以及運輸行業員工將從3月15日起符合接種條件。

除了教師和日托所員工外，3月中旬起可接種疫苗的群體還包括新州汽車監理委員會(Motor Vehicle Commission，MVC)員工、新州運輸局(NJ Transit)和其他運輸行業員工、公共安全行業員工、部落社區、流動性農場零工、無家可歸者與家暴受害者。

新州許多學生返校在即，一些學區多次呼籲州政府提高教師接種的優先度。墨菲表示嬌生疫苗使州政府在在分配方面更加便捷，預計其他必要工作者將能夠在3月底開始接種。

新州目前僅13%學區完全開放校園，64%學區採用線上和線下並存的教學制度，另有20%學區完全上網課，墨菲認為所有學區都將從下學年起恢復實體課程。新冠疫苗不斷普及，聯邦疾病防治中心(CDC)本月修改指南，要求學校重新開放校園，進行面對面授課。

總部位於新澤西州的嬌生公司，承諾在3月底之前提供足夠2000萬人接種的單劑量疫苗，到6月底將再產8000萬劑。墨菲說，嬌生疫苗只需要一次注射，比起輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗更容易儲存，因此具有更高的靈活度。

新州1日報告2668例新增新冠確診，單日21人染疫死亡。截止周一上午，新州已完成203萬9427人次接種，包括135萬首劑疫苗以及69萬第二劑疫苗。

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