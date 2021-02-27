新州佛光山3分會 新春聯誼其樂融融

臥龍分會新春聯誼，聆聽星雲大師辛丑年新春賀詞。(陳震谷╱翻攝)

國際佛光會紐澤西協會的臥龍、愛迪生，及雲水三個分會，近日分別舉辦三場新春聯誼，大家分享在過去這實「鼠」不易的一年中，如何精進學習，將佛法運用在生活中。展望新年，祈願能「牛」轉乾坤，疫情 早日平息。

收集會員的家居生活照片及錄影，配上李蔓玲師姐精選的配樂，愛迪生分會會員另錄製十二生肖接龍賀年。臥龍分會的視頻有往年節慶闔家團聚的照片，也有最近幾場大雪後的踏雪尋梅之作。兩個分會透過集體創作，以及蔣本澎師兄的剪輯，為大家帶來美好的分享時刻。

年節歡慶的氣氛，帶動大家拍下歡喜活潑的臥龍分會大合照。 (陳震谷╱翻攝)

臥龍分會有協會長童振邦與同修錄製的合唱「外婆的澎湖灣」，展現和樂融融兒孫滿堂，陳良能、彭浩雲帶動唱的「廟會」，還有猜謎等，帶動年節氣氛。

雲水分會成立以來首次聚集會員，全程以英語進行。從自我介紹中看到會員有各個領域的工作者，有退休 後擔任義工者，也有傳承父母信仰的年輕人。從歐洲，或中國連線參加的會員，都有曾在新澤西生活，並在新州 佛光山接觸佛教的因緣。

愛迪生分會從分享中，聽到活在當下，將佛法運用到生活中。(蔣本澎╱ 翻攝)

新州佛光山監寺覺懴法師勉勵會員要相互關懷，互動往來，除了發心做義工，更要響應、參加活動。善用佛光山的各項線上資源，來充實自己，並持之以恆。(林秀嫺)