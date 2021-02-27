福建同鄉會雲端春晚 「福二代」表演吸睛

「福二代」們的才藝表演很受青睞。(網路視頻截圖)

新澤西 福建同鄉會舉辦雲端 春晚， 從鄉親選送的節目中挑選15個精彩節目視頻，以ZOOM的形式，向120多個家庭、近300位觀眾呈現舞蹈、詩歌、聲樂、器樂、機器人賀年、武術、賽對聯、廚藝等內容。會上，第一屆韞青獎學金評委會執行主任陳建敏博士公布五名獲獎者：陳思學、費昀朗、郭梓馨、王仲凱、紀程。

第一屆新澤西福建同鄉會「韞青獎學金」五位獲獎者。（網路視頻截圖）

同鄉會總顧問林潔輝、同鄉會主席郭瑞堯、會長李世群與全體理事會成員向鄉親們拜年，會中宣讀中國駐紐約 總領事館的新年賀信，肯定了同鄉會一年來在中美抗疫中的努力。

鄉親王秀梅演唱的「萬事如意」。（網路視頻截圖）

晚會由郭洪寶與劉偉紅主持，把節目、摸彩、遊戲等鑲嵌在「鄉情親情」主線中，既表達鄉親在雲端相會的歡欣，又體現福建人團結勤奮的自信。特別節目由鄒玉環、陳健春代表同鄉會帶著鮮花和新年禮物到林潔輝主席、盧靉儀老師家中拜年，感謝她們對同鄉會的付出，並傳回現場實況。

新澤西福建同鄉會總顧問林潔輝（左下）、主席郭瑞堯（右下）、會長李世群致謝鄉親為雲端晚會所做的付出。（網路視頻截圖） 大紐約地區福建學生學者聯誼會「勵志大使」、中國盲人青年鋼琴家劉浩，用琴聲為福建鄉親祝福。（網路視頻截圖）

尚有「福二代」們的才藝表演、盲人青年鋼琴家劉浩的「瀏陽河」、王錦江帶領的青少年團隊機器人表演、怡然舞蹈隊陳樂文等的舞蹈「歡聚一堂」、武夷之光舞蹈團團長李雲的蒙古舞「烏蘭巴托隨想」等精彩節目。