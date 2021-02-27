住院率低48% 新州疫情風險降至中等

新州疫情減緩，最新陽性確診率為6.53％。(美聯社)

新州 26日報告3149例新增新冠確診病，單日46人染疫死亡，全州疫情 風險降低至中等(moderate)。州長墨菲表示，備受期待的嬌生(Johnson & Johnson)單劑疫苗若能如期獲得批准，新澤西下周就能獲得7萬劑。

根據衛生廳統計，新州共施打189萬9671人次，其中包括126萬2124劑第一劑和63萬6947第二劑。由於住院率降至三個月以來的最低水準，州政府下調疫情風險等級，這也是自去年10月以來新州首次下調該等級。

新州過去七天平均新增病例數為2579，比一周前下降了4％，比一個月前下降了42％。截至周四晚，新州總共71家醫院報告2008例確診或疑似住院病例，自12月22日的近期高點以來下降了48％。

其他數據也顯示新州疫情正在得到控制：最新的5萬5350份測試結果，陽性確診率為6.53％；全州病毒傳播率維持在0.89，顯示病毒傳播速度正在減緩。

然而，新州已確定63例在英國首次發現的變異病毒感染病例，周五報告八例新增。華裔科學家何大一25日指出，紐約 發現的新型變種病毒正以令人憂慮的速度傳播。墨菲呼籲新州民眾繼續保持警惕，戴口罩和保持社交距離。