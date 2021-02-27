減少排隊時間…MVC新增3網路預約業務

MVC新增網路預約項目，減少排隊人潮。（美聯社）

新州汽車 監理委員會(MVC)26日宣布，將於3月起新增三項可預約業務，包括申請新駕駛許可證(driver permits)、除駕照 外身分證件，以及商業駕照學習許可證。不少民眾依然詬病其網路預約系統，大部分業務目前已預約至4月底，且一旦辦事處因人員染疫關閉，無法自動獲得延期，而是必須重新預約，往往又需要兩三個月的等待。

3月起還將有兩項業務變化：對於希望在駕照上更改姓名的居民，可與「真實身分證」(REAL ID)上的資訊保持一致，亦可無需預約進入辦事處辦理；通過路試後申請試用執照的駕車人(Probationary drivers licenses)，則有60天的時間在任何許可中心獲得駕照。

MVC行政長官蘇·富爾頓(Sue Fulton)指，新增三項預約業務後，幾乎所有需要前往辦事處辦理的業務，都可在網上預約，有助於減少現場的排隊時間；自去年10月以來，一直在增加可預約的業務。

MVC自從疫情 重啟後就一直大排長龍，曾採取一系列便民措施減少排隊時間，但執行效果形同虛設。富爾頓表示，網路預約系統真正有效，已將MVC因疫情關閉所累積的業務數量，從一半減少至將近四分之一。建議居民首先採取網上辦理，稱目前超過80％的標準駕照和幾乎所有車輛註冊都無需親自訪問即可更新。

MVC去年底起開始預約登記制度，並精簡業務；網路預約登記可能成為永久性制度。州眾議會交通委員會此前通過一項法案，要求MVC創立相關實驗計畫，以減少民眾的排隊時間。