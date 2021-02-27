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疫情減緩 費城鬆綁防疫限令 3.1起老人中心重啟

記者呂賢修╱綜合報導
疫情好轉，費城進一步鬆綁多項防疫限令。(美聯社)
疫情好轉，費城進一步鬆綁多項防疫限令。(美聯社)

疫苗加速施打，疫情減緩，費城周五新增200確診病例，一人死亡。市衛生局宣布放寬部分防疫限制，3月1日(周一)開始，零售商店每千呎從10人放寬至20人，老人中心可重啟，訪客需戴N95口罩或雙層口罩，每空間限25人。費城學區周五宣布，原訂1日開放學前班至二年級學生返校的計畫，延後實施，暫無確定日期。

衛生局長Thomas Farley表示，若疫情持續好轉，將進一步鬆綁。依新規，餐館戶外座位准許不同家庭同桌，每桌上限增至六人。餐廳堂食仍限25%容量、每桌四人。室外餐飲派對上限由50增至100人，室內仍禁止。宗教場所容量從10%放寬至20%。電影院准許餐飲，每群上限四人。

運動場所，容量2000人以下的大型體育館可開放10%，2000至1萬則為5％，室內最多500人，戶外2500人。由於賓州仍禁止室內運動觀眾入場，目前僅費城大聯盟棒球隊4月1日開賽能開門迎客。

市府指，若審核順利，最快下周可開始收到聯邦撥發的嬌生疫苗，首批1萬3000劑。由於有效率較低，但僅需施打一劑，屆時將優先供應醫院、診所，由醫生向有意接種者說明。費城目前已施打19萬首劑疫苗，9萬4000第二劑。依目前疫苗供應量，到4月仍將持續優先施打75歲以上居民、前線工作者、有高危病史者。至於65歲以上及其他職業者全面接種，可能最快4月底。開放自由施打則需等到6月。

學區所有教職員即日起可預約施打疫苗。學區指，依教師工會要求，聘用第三方評估校園防疫措施功效，已接近尾聲。學區計畫校園重啟後將每周檢測校內教職員，抽測20％學生。學區、教師工會定周一聯合發布下階段計畫。

疫苗 學區 費城

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