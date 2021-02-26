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賓州新財年預算增撥大學獎助金 助4.4萬生免學貸壓力

記者呂賢修╱綜合報導
賓州提獎助金計畫，吸引學生讀州大並留在賓州工作。(美聯社)
賓州提獎助金計畫，吸引學生讀州大並留在賓州工作。(美聯社)

賓州投資教育近日動作連連，州長沃爾夫的新財年預算，擬調漲收入稅用於增加教育撥款13億元。州長並提出大學獎助金計畫，助4萬4000名學生免於學貸壓力。州議會近日也提案，要求州府將聯邦擬定中的新冠紓困款優先用於整修含毒老舊校舍。

州長近日提出賓州獎助金計畫(Nellie Bly Scholarship Program)，其中近2億元來自賭場遊戲機稅，幫助賓州州立大學系統內14校有財務壓力的全職學生。家庭收入10萬4800元以下者，若獲Pell及PA State Grants兩獎助學金後仍難負擔餘額，可申請該獎助金。條件是畢業後留在賓州與領獎助金相同的年數，若要離開賓州，也可選擇轉為低利學貸。

費城選區的州參議員Vincent Hughes、州眾議員Elizabeth Fiedler等民主黨議員要求將部分聯邦撥款用於校舍維修等工程，指學生長期受油漆剝落鉛中毒、石棉等威脅，老師也因不信任校舍校園防疫拒絕返校。

賓州老舊校舍缺乏評估，最近一次完整報告為2014年，指三分之二校舍建於1970年之前，因此極可能使用含有石棉的建材。2018學年32個學區有逾百所學校發現飲用水含鉛，議員也支持為此撥款10億元改善現況。

賓州 教育 紓困

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