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新州眾議會教委會提案：所有教師須學教網課

記者謝哲澍／新澤西州報導
新法案要求所有教師參與遠程教學培訓。(美聯社)
新法案要求所有教師參與遠程教學培訓。(美聯社)

在教師完成疫苗接種之前，新州許多學區或許很難看見黃色的校車再次穿行在大街小巷。眾議會教育委員會(Assembly Education Committee)日前推進一項法案，要求從2022至2023學年開始，所有申請教師資格證者，及現任教師都必須接受遠程教學培訓。

法案發起人、眾議員Mila Jasey指出，時代的發展和疫情使學校大變樣，人們必須適應所有改變，「如何使用電子設備、保證遠程教學的品質，這些都將是教師必須面對的任務。」

Jasey曾擔任學區委員，也是一名公共衛生護士。她表示自己的妹妹在紐瓦克高中擔任教師，從去年3月起就一直遠程教學，但學區和學校對此提供的培訓有限，「教師們每天都要製作電子課件、作業，並遠程與學生保持交流；這些對於不善電腦的教師是很大的挑戰。」

眾議員Pam Lampitt則要求教育廳不斷更新技術類資源列表，並允許學區選擇列表以外的技術支持，以便於教師將精力集中在教學上，「科技日新月異，相關資源也應跟上腳步，不能反而拖教學後腿。」

新州教師工會(New Jersey Education Association)則擔憂新法案將給教師增加負擔。政府事務副主任Francine Pfeffer說，政策制定不應一刀切，「專業培訓因人而異，如果是全州採取強制性培訓，那麼就失去了其本質上的意義。」

新州華人聚集的學區，包括東布朗士維克(East Brunswick)、西溫莎-平原(West Windsor-Plainsboro)、李文斯頓(Livingston)、普林斯頓(Princeton)、密爾本(Millburn)等，目前均採用線上和線下並存的混合教學方式；愛迪生(Edison)學區依然上純網課。

學區 遠程教學 新州

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