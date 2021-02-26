家長、教師、學區…各有考量 新州返校陷多方角力

新州學生何時能重返校園，成為困擾教學區、師生和家長的難題。(美聯社)

新澤西州疫情 轉趨平穩，是否讓學生重返校園成為教育者、家長和孩子們關心的議題。截至本周，新州 共有517個學區 採取線下和線上混合教學模式，162個學區全網課，另有103個學區已讓所有學生重返課堂。

新州重開校園的進程並不輕鬆，已逐漸演變為各學區委員會、教師工會、家長等多方角力的平台。越來越多教師不信任學區，教育專家指出，角力不會有贏家，多方合作才是唯一解決方法。

南橘-楓木學區(South Orange-Maplewood)原本1月就重開校園，但教師工會宣布教師們將不會配合這一計畫，而是將遠程教學持續至少到3月中旬。高中科學教師Kristin Barber說，教師們不想在擔憂和恐懼中授課。

學區委員會則堅稱全區11所學校是安全的，並已向州高等法院申訴，希望法院命令教師恢復線下教學。憤怒的家長們也提起訴訟，要求學校重新開放，並在市政廳外集會，打出「孩子們要上學」(The Kids Are Not Alright)等標語。

家長擔憂網課使孩子學習進度落後，並認為缺乏社交傷害孩子們的精神健康。然而教師們則擔憂染疫風險，教室通風環境不佳、密切人群接觸，以及管理人員無法兌現承諾，都使教師們不願返回年久失修的教學樓。

哥倫比亞高中(Columbia High School)教師Lori Martling說，很少有人知道教師們除了教學以外的職責，「打蟑螂、抓老鼠、清理野生動物留下的排泄物，以及時刻留意教室屋頂會不會坍塌、管道會不會爆裂。」

糟糕的環境放大了教師對於疫情的擔憂。就在本周，漢密爾頓(Hamilton)學區一名45歲副校長Cara Surace Bluth，因染疫宣告不治。

州長墨菲表示，他不會責怪教師們的擔憂和面臨的壓力：「這些都合情合理。」新州也是全美少數從疫情爆發至今，將是否開啟校園決定權交由各學區的州之一。

聯邦疾病防治中心(CDC)本月修改指南，要求學校重新開放校園，進行面對面授課。這也是總統拜登上台後的重要目標之一，即在他上任百日內讓學生們重返課堂。

然而，新州政府遲遲無法為教師提供新冠疫苗。肯登郡學校管理者協會(Camden County Association of School Administrators)多次致信墨菲，要求州政府為教師提供疫苗，或提高教師接種的優先度，但並未得到回復。

櫻桃山(Cherry Hill)學區總監Joseph Meloche說，他對墨菲感到失望，「我們持續聽到開放校園的呼聲，幫助家長解決後顧之憂，也能促進經濟復甦，但我們需要疫苗。」