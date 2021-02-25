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新澤西交響樂團 雲端繽紛賀新年

新澤西州訊
新澤西交響樂團(NJSO)第三屆新春音樂會。(星韻童聲合唱團)
新澤西交響樂團(NJSO)第三屆新春音樂會。(星韻童聲合唱團)

新澤西交響樂團(NJSO)第三屆新春音樂會日前線上舉行，音樂會在新澤西表演藝術中心(NJPAC)現場錄製曲目，以及各個藝術家事先錄製的曲目，通過各平台向全世界播出。

來源：NJSO

雲音樂會由新澤西交響樂團藝術總監、著名指揮家張弦執棒。在節奏歡快的「新春序曲」中，回顧過去兩屆在藝術中心大廳裏的迎新年活動，有各種中國傳統藝術，如剪紙、中國結、書法和手工藝等，還有舞蹈、服裝秀和器樂演奏。

NJSO弦樂四重奏、蕭邦F小調的第四號交響樂曲、首席樂手Bass Ha Young Jung的韓國烹飪表演，和小提琴家Xin Zhao的中餐烹飪表演，給牛年新春狂歡帶來別樣風情。

晚會不僅有柴可夫斯基的「如歌的行板」和皮亞佐拉的「自由探戈」，還有中國傳統民族樂曲「紫竹調」和「漁舟唱晚」。北大全球校友合唱團也為晚會錄製了歌曲「自由飛翔」；星韻童聲合唱團則為這場晚會帶來兩首經典歌曲「春曉」和「歌聲與微笑」。

晚會還插播了合唱團在2019年首屆新春音樂會上演唱的「送別」。孩子們大多來自多所華夏中文學校，他們和老師們一起努力，將歌聲與微笑傳到世界的每個角落，把中華傳統文化發揚光大。晚會最後播出的節目是星韻童聲合唱團去年演唱的「恭喜恭喜」；盛大的雲音樂會在全場「新年好，恭喜恭喜！」的祝賀聲中圓滿結束。

星韻童聲合唱團賀新年。(星韻童聲合唱團)
星韻童聲合唱團賀新年。(星韻童聲合唱團)
星韻童聲合唱團演出。(星韻童聲合唱團)
星韻童聲合唱團演出。(星韻童聲合唱團)

新澤西 中國 交響樂

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