我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2833萬 加州逾5萬死

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

民眾推遲就醫 新州4成醫院虧損

記者謝哲澍／新澤西州報導

新冠疫情正在全方位衝擊新州醫療系統。新澤西醫院協會(New Jersey Hospital Association)最新報告顯示，到2020年第三季度，新州41%的醫院處於虧損狀態。主要原因是許多居民出於對疫情的顧慮，推遲或取消了醫療進程。

從今年初至9月的數據統計顯示，協會記錄的急診就診次數與2019年同期相比下降27%。醫院的門診病人數也下降了20%，住院病人數下降了10%，但費用增加了10%。

報告指出，新州運營虧損的醫院比例幾乎翻了一番，政府對醫院的救濟援助並未消除財務壓力。

協會發言人凱利(Kerry McKean Kelly)表示，協會不希望公眾對醫院產生懷疑，「我們的醫院依然正常運作，準備就緒為居民提供安全、有效的醫療護理。無論虧損還是盈利，新州居民仍擁有為所有緊急情況做好準備的醫療系統。」

新州醫療專家擔憂，許多居民推遲或取消了原本必要的醫療環境，可能使他們的健康處於危險之中。凱利呼籲居民不要盲目害怕疫情而不敢就醫，「延遲就醫的危險可能遠大於任何疫情潛在的威脅。」

協會主席兼首席執行官Cathy Bennett在一份書面聲明中指出，新州醫院均採取了嚴格的防疫措施，是社區賴以生存的安全和護理中心，我們必須提醒和留意家人、親友、鄰居和自己的身體狀況，確保我們仍能得到定期護理，對嚴重的疾病症狀保持警惕。」

新州 疫情 新澤西

上一則

亞協服務中心 幫助長者預約和前往接種疫苗

下一則

華裔法官最新裁決 餐館「疫」外損失 保險理賠有望

延伸閱讀

借債當底氣 新州公布448億元預算 育兒抵稅最高500元

借債當底氣 新州公布448億元預算 育兒抵稅最高500元
新州鬆綁運動比賽、宗教場所人數限制

新州鬆綁運動比賽、宗教場所人數限制
加州再次延後高鐵完工期限 成本又加碼

加州再次延後高鐵完工期限 成本又加碼
喬州企業新冠免責延長一年 議會過首關

喬州企業新冠免責延長一年 議會過首關
首位華裔女性 朱嘉文就任金山行政官

首位華裔女性 朱嘉文就任金山行政官
前白宮幕僚長凱利：川普不願承認犯錯 大男人心態作祟

前白宮幕僚長凱利：川普不願承認犯錯 大男人心態作祟

熱門新聞

UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13
一童失溫致死，德州電力相關單位遭求償一億元。(ERCOT網頁)

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

2021-02-22 08:55
魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲/攝影)

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

2021-02-24 11:16
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

2021-02-18 14:17
工程人員正在恢復受損的電力設施。（美聯社）

德州居民沒電傷身 有電傷荷包

2021-02-20 15:02
馬州州長霍根(Larry Hogan)稱馬州出現首例巴西變種病毒(P.1 variant)確診病例。(美聯社)

馬州現首例巴西變種病毒確診病例 返美後病逝

2021-02-18 15:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽
FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件

FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件