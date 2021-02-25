民眾推遲就醫 新州4成醫院虧損

新冠疫情 正在全方位衝擊新州 醫療系統。新澤西 醫院協會(New Jersey Hospital Association)最新報告顯示，到2020年第三季度，新州41%的醫院處於虧損狀態。主要原因是許多居民出於對疫情的顧慮，推遲或取消了醫療進程。

從今年初至9月的數據統計顯示，協會記錄的急診就診次數與2019年同期相比下降27%。醫院的門診病人數也下降了20%，住院病人數下降了10%，但費用增加了10%。

報告指出，新州運營虧損的醫院比例幾乎翻了一番，政府對醫院的救濟援助並未消除財務壓力。

協會發言人凱利(Kerry McKean Kelly)表示，協會不希望公眾對醫院產生懷疑，「我們的醫院依然正常運作，準備就緒為居民提供安全、有效的醫療護理。無論虧損還是盈利，新州居民仍擁有為所有緊急情況做好準備的醫療系統。」

新州醫療專家擔憂，許多居民推遲或取消了原本必要的醫療環境，可能使他們的健康處於危險之中。凱利呼籲居民不要盲目害怕疫情而不敢就醫，「延遲就醫的危險可能遠大於任何疫情潛在的威脅。」

協會主席兼首席執行官Cathy Bennett在一份書面聲明中指出，新州醫院均採取了嚴格的防疫措施，是社區賴以生存的安全和護理中心，我們必須提醒和留意家人、親友、鄰居和自己的身體狀況，確保我們仍能得到定期護理，對嚴重的疾病症狀保持警惕。」