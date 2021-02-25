疫情衝擊 新州醫院安全評級下滑 聖巴拿巴醫學中心唯一全A

聖巴拿巴醫學中心在跳蛙集團全部18項指標中，獲得全A評級。(取自Saint Barnabas Medical Center)

醫療保健教育機構跳蛙集團(Leapfrog Group)公布2020全美最安全醫院榜單，新澤西州 僅列17位，不到四成醫院獲得A級安全評分，較去年退步明顯。全州有25家獲得A評級，另有2家獲得僅優於不合格(F)的D評級等。

根據榜單，新州 六家醫院評級進步，15家掉分；獲得D評級的醫院，是東橘醫院(East Orange General Hospital)和韋恩市聖約瑟夫醫院(St. Joseph's Wayne Medical Center)。

全美有29家醫院在全部18項指標中獲得全A評級，其中新州只有一家，是位於李文斯頓市(Livingston)的聖巴拿巴醫學中心(Saint Barnabas Medical Center)。該醫院也是新州從2012年來，唯一在各項指標中全A的醫院。

醫院執行總裁Stephen P. Zieniewicz表示，該醫院非常重視患者的醫療安全和品質，有一整個團隊來保證沒有感染和醫療事故。

新州醫院去年排在全美第八，此次排名嚴重下滑。新澤西醫院協會(New Jersey Hospital Association)發言人凱利(Kerry McKean Kelly)表示，新州是去年疫情 的重災區，4、5月份大批住院患者衝擊醫療系統，也使各醫院士氣低迷。

疫情期間，公眾對於醫院的安全度更為關注。跳蛙集團在評級過程中列出醫學專家提出的18項指標，包括可預防性事故(如細菌、病毒感染)和可避免性事故(如摔倒或褥瘡等)的比例，但並不考量醫院的防疫措施。

新澤西健保質量研究所(New Jersey Health Care Quality Institute)所長Linda Schwimmer表示，新州醫院在防疫措施上做得極為嚴格，「我們感激所有的醫護人員，在如此艱難的情況下依然為公眾提供安全、有效的醫療。」

另一家醫療資訊公司Healthgrades，日前也公布2021年美國最佳醫院榜單，新州摩利斯醫院(Morristown Medical Center)和奧威盧克醫院(Overlook Medical Center)入選前50；澤西海岸大學醫院(Jersey Shore University Medical Center)和瑞吉屋市(Ridgewood)的Valley Hospital躋身前250。

查看醫院安全評分及更多資訊可上網：www.hospitalsafetygrade.org，或www.healthgrades.com/quality/americas-best-hospitals。