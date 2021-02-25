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紐新通勤族好消息 新州明年不漲票價

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州運輸局的「通勤地獄」飽受乘客詬病。(取自社交網站)
新州運輸局的「通勤地獄」飽受乘客詬病。(取自社交網站)

新州州長墨菲本周公布預算計畫，並宣布新州運輸局(NJ Transit)將不會漲價。對於紐新之間數以萬計的通勤族來說，好消息是明年車票不會漲價。新州通勤行動網路（New Jersey Commuters Action Network）創始人沃爾特（Matt Walters）表示，不漲價可謂理所應當，因為新州運輸局的票價實際上已是全美最高。

儘管聯邦紓困案「CARES Act」的補助，使運輸局獲得了更充裕的資金，但連續四年不漲價以及疫情帶來的衝擊，使運輸局無力完成改善其整體融資結構的目標。

作為全美可靠性最差的公共交通系統之一，新州運輸局常年被紐新通勤族所詬病，交通高峰期乘客長達數小時的等待屢見不鮮。改革運輸局曾是墨菲上任後的首要任務之一，但三年過去情況並沒有發生改變。

與大都會運輸署(MTA)、賓州東南捷運系統(SEPTA)等各大公共交通系統不同，新州運輸局並無政府法定資金來源，每年的預算來自高速公路管理局(NJ Turnpike Authority)、清潔能源基金(Clean Energy Fund)和州政府。

缺少法定資金來源，導致每當州政府預算短缺，即可挪用運輸局的預算來填補缺口。當被問及改革問題時，墨菲說考慮到所處非常時期，「現在不是解決這個問題的時候」。

參議會主席斯威尼(Stephen Sweeney)在立法聽證會上多次強調該問題，希望能立法保證用於運輸局的資金。他去年2月公布了一項計畫，將定額收入分配給該機構，但因疫情爆發而擱置。

斯威尼說，議會需要在今年春季立法預算過程中分析所有資訊，包括來自聯邦的補助，然後制定一項全面的長期計畫，以提供滿足運輸局運營的專用資金。新澤西州有望從第二輪聯邦公共交通基金中獲得約14億元補貼，但確切的數目尚未敲定。

新州 預算 疫情

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