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費城餐廳歧視亞裔 漢堡取名「新冠麥克 」

記者呂賢修／綜合報導
費城一餐館將一款以中式大蒜辣醬為特色的漢堡取名為新冠麥克。(CBS截圖)
費城一餐館將一款以中式大蒜辣醬為特色的漢堡取名為新冠麥克。(CBS截圖)

紐約、加州等地連傳亞裔遭攻擊，費城西北區Roxborough一間名為Lennie's Hoagies的餐廳，近日將一款以中式大蒜辣醬為特色的漢堡取名為新冠麥克(COVID Mac)，隨後亞裔網路社群轉傳，指種族歧視，並詢問店家。店家回應已使用這款中式辣醬多年，不知為何有問題，之後取消該漢堡名稱，但拒絕道歉。

費城市府曾接到多次投訴，但指商家並未違法。官員則表示，任何形式的種族歧視都不可接受，希望商家公開道歉。新澤西州國會眾議員金安迪指，社區需要明確的機構，若遇族裔仇恨、威脅，可向專責機構報案。

紐約市法拉盛街頭近日發生男子馬泰奧(Patrick Mateo)猛力推倒一名中年華裔女性，導致重傷昏迷的案件。另有一起58歲華女在曼哈頓哈林區地鐵站內無故遭人猛擊後腦勺，一名71歲的華裔耆老在時報廣場附近地鐵列車上無端遭人毆打的事件。

國會三族裔核心黨團包括亞太裔黨團(CAPAC)、非裔黨團(CBC)及西語裔黨團(CHC)，譴責近期在美升溫的亞太裔歧視和仇恨犯罪，呼籲國會通過「反仇恨法案」(No Hate Act)，向全美各州提供資金，打擊族裔歧視，改善仇恨犯罪的匯報系統。華裔聯邦眾議員孟昭文、劉雲平等人出席會議，他們呼籲國會通過「反仇恨法案」，向全美各州提供資金，打擊族裔歧視，改善仇恨犯罪的匯報系統。

根據Stop AAPI Hate數據，2020年3月新冠疫情爆發後，已有逾2808民眾在該網站上公開自己或他人被歧視的一手信息。拜登總統上月簽署的四項行政令包括打擊針對亞太裔的種族歧視和排外行為，譴責反亞裔的偏見與歧視，要求衛生部(HHS)對聯邦政府的抗疫作業頒布有利推動亞太裔文化、語言資源等的最佳方案，並指示司法部與社區緊密合作，預防針對亞太裔的仇恨犯罪。

種族歧視 仇恨犯罪 亞裔

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