借債當底氣 新州公布448億元預算 育兒抵稅最高500元

新州 州長墨菲23日公布年度預算 報告，提出448億新預算，向深不見底的公職養老金支付創紀錄的64億元；新預算計畫不包含任何漲稅，且將為年收入低於15萬的育兒家庭，或年收入低於7萬5000元的單親家庭，提供最高500元抵稅。

華人家長關心的教育經費，州政府此次將為學區撥款93億元，比今年多出5億7800萬元。他還希望額外為學前班(preschool)專案撥款5000萬元、特殊教育撥款2500萬元，並為陷入財政困境的學區提供額外5000萬元補助。

新預算計畫將擴大「工作所得抵稅」(Earned Income Tax Credit)收益人群，消除此前設立的年齡門檻，所有21歲以上勞動者皆適用，意味著超過7萬居民可額外享受這項福利，平均每人可獲得882元的抵稅。

新州地產稅高居全美第一，新預算案將為居民提供7億1000萬元的地稅減免；向家園地產稅專案(Homestead property tax program)撥款2億6000萬元；老年人地稅專案(Senior Freeze programs)獲5200萬元。

低收入 居民還可獲得州政府提供的總額2500萬元健保補助，所有收入低於聯邦貧困線4倍的居民皆可申請。墨菲還將啟動「Cover All Kids」專案，旨在為所有新州青少年提供健保，通過「可負擔健保法」(Affordable Care Act)，對於低收入家庭的孩子提供，並由NJ FamilyCare Program撥款300萬元用於覆蓋、註冊和推廣等費用。

儘管疫情衝擊新州財政，但最新稅收報告顯示，幾種稅收優於預期；加上議會去年底通過的近43億元貸款，墨菲政府顯得財大氣粗。公職養老金還款創紀錄，過去四年總共還款181億8500萬元，比過去任何一屆州長任內都多。

新州共和黨對高昂的新預算和此前的高額借貸持批評態度。參議員Declan O'Scanlon說，州政府目前的確很有錢，「可關鍵是，這些錢究竟是誰的？人們不應該覺得新州財政穩定，因為現在的預算，用的都是借來的錢。」