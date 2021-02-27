費城Rivers Casino賭場賀年送歡樂 盡情享受博彩餐飲等特別娛樂體驗

費城 Rivers Casino為和華裔一起迎接牛年，於自2月13日（星期六）起，賓客整個月都可以在品嘗亞洲麵館美食的同時，享受遊戲優惠。Rivers Casino全年提供各種亞洲娛樂，新春期間更有許多特別活動。亞洲客戶開發團隊和所有賭場人員熱情歡迎您的到來，致力於提供愉悅而特別的娛樂體驗。該賭場所有關於COVID-19的健康和防護措施都已到位，包括口罩、面罩、體溫測試、所有人員保持社交距離等，提供遊客安心又開心的娛樂體驗。

牛年象徵著否極泰來，牛氣沖天，費城Rivers Casino賭場為了一掃去年的低迷，特請雕塑 專家設計一隻金牛年紀念雕像，在正月之初，為大家帶來好運和福氣。而該賭場最受歡迎，提供傳統亞洲美食的亞洲麵館Mian，農曆新年整月提供福氣滿堂的精選美食，包括發財湯、龍皇龍蝦、幸運豬腳、糖醋排骨等，並在享受餐食同時亦可點用酒水。亞洲麵館距離博彩區和亞洲遊戲區僅幾步之遙，為客人提供地道、快速服務的亞洲美食，其中包括多種風味和新鮮食材。客人可以享用誘人的美食，例如牛尾湯，蟹肉和香腸炒飯，左宗棠雞等。每天從中午至晚上11點開放，Mian的每道菜都是按時需而烹製的，以使用最新鮮的食材提供各式濃湯、脆蔬菜以及鹹雞肉和牛肉等等美食。每天從中午到下午5點，亞洲麵館為客人提供只需$20特色午餐，包括一小份湯，蝦卷以及從六種主菜中選擇的菜。為確保公共衛生，在餐飲區就餐時口罩可以摘掉。每張桌子只能坐四個人。保持法定距離，讓食客放心。

費城Rivers Casino賭場的亞洲風格娛樂向來讓遊客能放輕鬆的和朋友一起樂。其中包括提供了一系列亞洲風格的桌上遊戲，如百家樂，EZ牌九撲克，牌九瓷磚，亞洲撲克等等。除了傳統的桌上遊戲產品外，Rivers的Dynasty平臺上還提供了亞洲風格的電子桌上遊戲，包括百家樂。該系統提供了英文或中文的輕鬆導航和玩家可選的語言選項。 Dynasty允許玩家按照自己的步調前進，它具有易於使用的介面和簡單的投注選項。這種低調，輕鬆的遊戲環境24/7全天候線上，並提供多種遊戲選擇，多種遊戲動作和綜合客戶服務。

Rivers另為人稱道的是盡職服務團隊，賭場致力於幫助客人學習遊戲並滿足特殊要求，確保了最佳的賭場體驗。 Rivers Casino亞洲客戶開發團隊精通普通話、粵語、越南 語和英語，並24/7幫助來賓提供不停竭的遊戲樂趣。有關亞洲風格娛樂更多資訊，請訪問RiversCasino.com。如察覺有賭癮問題，請隨時致電1-800-GAMBLER尋求進一步協助。