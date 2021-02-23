我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過600元紓困 570萬人收到退稅45到60天可領

拜登1.9兆紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

每周開放2天 費城增設3疫苗站

賓州訊
(美聯社)
(美聯社)

費城市府22日起增設三處社區疫苗站，分別位於：Harrowgate的費城社區學院特許學校(Community Academy of Philadelphia Charter School )，北費城的金恩老人中心(Martin Luther King Older Adult Center) ，西費城科學大學(University of the Sciences)。市衛生局者選址採輪流，優先醫療保健服務不足地需。

上述三處，每周開放兩天，一天施打第一劑，另一天為第二劑，每處每天可施打500人，不另接受登記，僅透過電郵通知已於官網登記的1B優先者，網址：https://covid-vaccine-interest.phila.gov/。聯邦與市府在市中心賓州會議中心合作設立的大型疫苗站，預計最快於3月3日啟動，每天可施打6000劑。

此外，市府27日(周六)早8時至下午4時半將於Francis J. Myers Recreation Center設臨時疫苗站，為西南費城郵遞區號19104、19131、19139、19142,、19143、 19151,、19153的1A及1B優先群體接種，僅接受預約，3月27日需回原處打第二劑。可發簡訊READY或致電(267)264-7464。

費城 疫苗 老人中心

上一則

數百萬德州人 仍無安全飲用水可用

下一則

慈濟新春感恩會 27日線上祈福

延伸閱讀

加州州長施壓 要求加速學校恢復正常授課

加州州長施壓 要求加速學校恢復正常授課
病毒變種快 加州數年內恐難群體免疫

病毒變種快 加州數年內恐難群體免疫
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
阿聯酋航空SkyCargo貨運與UNICEF合作 運送新冠疫苗

阿聯酋航空SkyCargo貨運與UNICEF合作 運送新冠疫苗
英國即將逐步解封！疫苗大臣：當前封鎖將是最後一次

英國即將逐步解封！疫苗大臣：當前封鎖將是最後一次
台疫苗上看4500萬劑 陳時中：不強迫接種

台疫苗上看4500萬劑 陳時中：不強迫接種

熱門新聞

UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13
一童失溫致死，德州電力相關單位遭求償一億元。(ERCOT網頁)

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

2021-02-22 08:55
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

2021-02-18 14:17
工程人員正在恢復受損的電力設施。（美聯社）

德州居民沒電傷身 有電傷荷包

2021-02-20 15:02
芝加哥15日大雪加上強風，導致能見度低，氣象局呼籲民眾非必要勿外出。(特派員黃惠玲/攝影)

零下20度 降雪14吋 ！新一波暴風雪襲芝城

2021-02-15 09:58
馬州州長霍根(Larry Hogan)稱馬州出現首例巴西變種病毒(P.1 variant)確診病例。(美聯社)

馬州現首例巴西變種病毒確診病例 返美後病逝

2021-02-18 15:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表