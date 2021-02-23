每周開放2天 費城增設3疫苗站

(美聯社)

費城 市府22日起增設三處社區疫苗 站，分別位於：Harrowgate的費城社區學院特許學校(Community Academy of Philadelphia Charter School )，北費城的金恩老人中心 (Martin Luther King Older Adult Center) ，西費城科學大學(University of the Sciences)。市衛生局者選址採輪流，優先醫療保健服務不足地需。

上述三處，每周開放兩天，一天施打第一劑，另一天為第二劑，每處每天可施打500人，不另接受登記，僅透過電郵通知已於官網登記的1B優先者，網址：https://covid-vaccine-interest.phila.gov/。聯邦與市府在市中心賓州會議中心合作設立的大型疫苗站，預計最快於3月3日啟動，每天可施打6000劑。

此外，市府27日(周六)早8時至下午4時半將於Francis J. Myers Recreation Center設臨時疫苗站，為西南費城郵遞區號19104、19131、19139、19142,、19143、 19151,、19153的1A及1B優先群體接種，僅接受預約，3月27日需回原處打第二劑。可發簡訊READY或致電(267)264-7464。