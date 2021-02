每周開放2天 費城增設3疫苗站

(美聯社)

費城 市府22日起增設三處社區疫苗 站,分別位於:Harrowgate的費城社區學院特許學校(Community Academy of Philadelphia Charter School ),北費城的金恩老人中心 (Martin Luther King Older Adult Center) ,西費城科學大學(University of the Sciences)。市衛生局者選址採輪流,優先醫療保健服務不足地需。

上述三處,每周開放兩天,一天施打第一劑,另一天為第二劑,每處每天可施打500人,不另接受登記,僅透過電郵通知已於官網登記的1B優先者,網址:https://covid-vaccine-interest.phila.gov/。聯邦與市府在市中心賓州會議中心合作設立的大型疫苗站,預計最快於3月3日啟動,每天可施打6000劑。

此外,市府27日(周六)早8時至下午4時半將於Francis J. Myers Recreation Center設臨時疫苗站,為西南費城郵遞區號19104、19131、19139、19142,、19143、 19151,、19153的1A及1B優先群體接種,僅接受預約,3月27日需回原處打第二劑。可發簡訊READY或致電(267)264-7464。