宗教場所、運動比賽 新州放寬人數限制

新州放寬宗教場所人數限制。(美聯社)

新州 22日報告2165例新增新冠確診，17人染疫死亡；州長墨菲宣布教堂等宗教場所室內入場人數將從目前的35%上限，放開至50%；也鬆綁運動比賽管制，大學運動員的父母將被允許旁觀。

在復活日(Easter Sunday)不到六周之際，新州進一步放寬宗教場所可入場人數。墨菲表示，理解對於許多居民而言，能夠與同伴一起禱告和禮拜，是生活以及保持精神健康的重要核心。

3月1日起對於設有5000個或以上座位的室內球館，新州將允許10％的觀眾入場；在不超過室內容量35％的情況下，有兩人可以作為大學生運動員的父母或監護人旁觀。室外球場包括小聯盟棒球在內，入場觀眾數量最多可達上限的15％。

墨菲預計當新州步入春季，疫情 將進一步減緩，屆時戶外運動的規則將更加寬鬆，但他警告，一旦趨勢改變方向，放鬆的限制可能會逆轉。

新州染疫住院人數持續下降，過去七日平均確診人數2711，比前一周下降3%，比一個月前降36%。疫苗 接種也在不斷普及，目前已有167萬6496人次接種疫苗，其中完成全部兩劑疫苗接種者超過50萬人。專家也提醒民眾接種第二劑疫苗時會帶來一些副作用，可能包括注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉疼痛、發冷、關節痛和發燒等。