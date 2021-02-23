了解大麻風險 新州擬立法3年級開課

圖為包裝與一般糖果相似的大麻糖果。(警方提供)

新州娛樂大麻合法化 通過，免除未成年人持有大麻的刑責，引發許多家長擔憂；眾議會教育 委員會(Assembly Education committee)正計畫引入一項課程，要求從八歲開始接受大麻的風險教育。

法案發起人、共和黨眾議員 西蒙森(Erik Simonsen)要求學校從三年級開始，就有關大麻如何影響大腦的內容提供課程，「大麻正在影響越來越小的孩子，現在合法化了，擴大對孩子有關大麻的教育非常重要。」

華人家長對於大麻影響下一代十分擔憂。專家指出，使用大麻的青少年可能會出現思維扭曲、幻覺、妄想症、焦慮症和抑鬱症，有時他們甚至會因長期濫用而面臨智商的永久下降。

小學生通常會在七年級健康課上開始學習毒品的危害，但西蒙森認為，三年級是該類教學應該開始的時間，因為那是學生年紀足以理解課程的時間，「合法化後，年幼的孩子會在家看到更多的東西，他們必須提早理解這些。」

西蒙森指出，娛樂大麻合法化的努力應在「可以建立護欄或準則的」之前完成的，「現在正在亡羊補牢，嘗試確保有適當的保障措施來防止孩子遭受負面影響。」