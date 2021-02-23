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州長簽署了！新州娛樂大麻合法化

記者謝哲澍／新澤西州報導
州長簽署法案，新州娛樂大麻正式合法化。(美聯社)
州長簽署法案，新州娛樂大麻正式合法化。(美聯社)

經歷多年拉鋸，新澤西州長墨菲22日簽署三項娛樂大麻法案，包括娛樂大麻合法化、持有除罪化，以及21歲以下持有大麻者採民事處罰；法案即日起生效，所有持6盎司以內大麻者將不會觸犯法律。

新州選民去年11月的公投中，以2比1的比例通過娛樂大麻合法化，但公投結果仍需立法予以實現。長達240頁的法案全名為「新州大麻規定、執法輔助以及市場現代化法案」(New Jersey Cannabis Regulatory, Enforcement Assistance, and Marketplace Modernization Act)。

但居民要想購買娛樂大麻仍需等待，專家估計銷售可能會在今年下半年開始，因合法大麻市場需要在未來幾個月內開始形成。

大麻監管委員會(Cannabis Regulatory Commission)將監督大麻產業，在六個月的時間內制定其法規，並核發執照。新州大麻商業協會聲明，業者將著手在新州建立負責任的、可持續的、盈利的、多樣化的成人用途和擴大的醫用大麻市場。

法案指新州每年在大麻相關的執法中花費1億2700萬元，在合法化中政府可節省下這筆費用去處理其他更重大的犯罪，且可獲得6億元稅收。

新法使持有6盎司以內大麻，以及無證販賣大麻1盎司以內者不會再遭到逮捕，同時設立民事處罰制度，對21歲以下持有大麻和酒精飲料者，處以相同的警告懲罰，均不再視為犯罪行為。

共和黨議員指此舉不僅未限制未成年人使用大麻，而且免除了他們飲酒所可能面臨的後果。州眾議員Holly Schepisi指出，後果就是「孩子不僅開始吸大麻，也開始酗酒了。」

州長簽署法案，新州娛樂大麻正式合法化。(美聯社)
州長簽署法案，新州娛樂大麻正式合法化。(美聯社)

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